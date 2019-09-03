وزير الداخلية يوجِّه بتكريم ذوي الشهيد المتطوع ريان أشرف العيتاني

توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر

وجَّه اليوم وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بتسليم ذوي المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي، الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، مكافأة مالية تقديرًا لجهوده.

من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود على هذه اللفتة الإنسانية التي تؤكد اهتمام ولاة الأمر بأبناء هذا الوطن.