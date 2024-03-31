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"إدواردو" يفشل في الحفاظ على سجله الذهبي أمام "النصر"

فشل محترف نادي الهلال، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الحفاظ على سجله الذهبي الخالي من الهزائم في مباريات الديربي أمام النصر بعدما قاد ابن جلدته، المدافع النصراوي برونو يوفيني فريقه لتحقيق الفوز مساء اليوم في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم كان إدواردو قد شارك في 9 مباريات للديربي حقق فيها الفوز في ست مباريات وتعادل في ثلاث قبل أن يخسر الديربي العاشر له مساء اليوم بثلاثة أهداف لهدفين.

وكانت أول مباراة ديربي للاعب هي بطولة كأس السوبر وهي المباراة التي أقيمت في لندن وانتهت بفوز الهلال بهدف حمل توقيع اللاعب ومن وقتها وتناديه جماهير الهلال بلقب "السوبر".

واشتعلت مسابقة الدوري السعودي كثيراً بعدما عاد النصر للصدارة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"إدواردو" يفشل في الحفاظ على سجله الذهبي أمام "النصر"
سبق

فشل محترف نادي الهلال، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الحفاظ على سجله الذهبي الخالي من الهزائم في مباريات الديربي أمام النصر بعدما قاد ابن جلدته، المدافع النصراوي برونو يوفيني فريقه لتحقيق الفوز مساء اليوم في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم كان إدواردو قد شارك في 9 مباريات للديربي حقق فيها الفوز في ست مباريات وتعادل في ثلاث قبل أن يخسر الديربي العاشر له مساء اليوم بثلاثة أهداف لهدفين.

وكانت أول مباراة ديربي للاعب هي بطولة كأس السوبر وهي المباراة التي أقيمت في لندن وانتهت بفوز الهلال بهدف حمل توقيع اللاعب ومن وقتها وتناديه جماهير الهلال بلقب "السوبر".

واشتعلت مسابقة الدوري السعودي كثيراً بعدما عاد النصر للصدارة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
11:09 PM

"إدواردو" يفشل في الحفاظ على سجله الذهبي أمام "النصر"

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محمد السيّد - الرياض
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3,599

فشل محترف نادي الهلال، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الحفاظ على سجله الذهبي الخالي من الهزائم في مباريات الديربي أمام النصر بعدما قاد ابن جلدته، المدافع النصراوي برونو يوفيني فريقه لتحقيق الفوز مساء اليوم في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم كان إدواردو قد شارك في 9 مباريات للديربي حقق فيها الفوز في ست مباريات وتعادل في ثلاث قبل أن يخسر الديربي العاشر له مساء اليوم بثلاثة أهداف لهدفين.

وكانت أول مباراة ديربي للاعب هي بطولة كأس السوبر وهي المباراة التي أقيمت في لندن وانتهت بفوز الهلال بهدف حمل توقيع اللاعب ومن وقتها وتناديه جماهير الهلال بلقب "السوبر".

واشتعلت مسابقة الدوري السعودي كثيراً بعدما عاد النصر للصدارة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

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