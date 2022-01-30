فيديو مروع.. لحظة تحطم طائرة صينية في مطار أمريكي

كشف فيديو مروع، عن لحظة انزلاق طائرة جامبو صينية فوق الجليد، وتحطم أجزاء منها، بعد اصطدامها بعربات وصناديق الأمتعة في مطار أوهير الدولي في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، وقع الحادث قبل الساعة 6.30 صباح أمس الجمعة؛ حين انزلقت طائرة شحن جامبو 747، تابعة للخطوط الجوية الصينية، بسبب الجليد الكثيف المتراكم على مدرج وأرضيات مطار أوهير الدولي في شيكاغو.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، طائرة الشحن وهي تنزلق عبر المطار المغطى بالثلوج، وتصطدم بعربة الأمتعة والصناديق؛ فتتساقط الصناديق، ثم تعلقت عربة أمتعة بالمحرك الثاني للطائرة والذي تضرر بشدة، كما تحطمت أجزاء من جسم الطائرة.

وأظهر الفيديو عربة الأمتعة مثبتة في المحرك قبل إزالتها.

وقد تعرضت شيكاغو لعاصفة ثلجية وانخفاض كبير في درجة الحرارة؛ مما تسبب في تراكم الثلوج على الطرق.

وأفادت قناة "فوكس 32 " الإخبارية، بأن أحدًا لم يُصَب بأذى؛ ولكن تضرر أحد محركات الطائرة.