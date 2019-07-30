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وزير "الإسلامية" يوجه بتوفير 120 ألف نسخة من المصحف بالمشاعر المقدسة

من إصدارات مجمع الملك فهد بأحجام مختلفة وتراجم بلغات عالمية

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتزويد مساجد المشاعر المقدسة بـ 120 ألف نسخة من المصاحف الشريفة بأحجام مختلفة وتراجم معاني الكلمات بلغات عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن الجهود التي تواصل الوزارة تنفيذها لتجهيز بيوت الله بكل ما تحتاج إليه من المصاحف الشريفة وتراجم معاني الكلمات بعدة لغات ليتمكن قاصدو المساجد من قراءة القرآن الكريم في أجواء إيمانية.

ومن جهته، أوضح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري في تصريح له بهذه المناسبة، أن الوزارة عكفت وبوقت مبكر هذا العام على تأمين كافة الاستعدادات اللازمة قبل توافد الحجاج للمشاعر بحيث تكون في أعلى جاهزية، وخصوصاً مساجد المشاعر المقدسة وتجهيزها بكل ما تحتاجه من متطلبات، ومنها توفير المصاحف من طباعة، وإصدار مجمع الملك فهد - رحمه الله - لطباعة المصحف الشريف، بمختلف الأحجام، إلى جانب تسخير كافة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

ونوه الدكتور "الخامري" بالدعم والمتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لكافة أعمال وبرامج الوزارة التي تقدمها لخدمة الحجاج وتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية التي ستساهم في التيسير على الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وفق إطار أعمال الوزارة ضمن خطتها المعتمدة لحج هذا العام.

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وزير "الإسلامية" يوجه بتوفير 120 ألف نسخة من المصحف بالمشاعر المقدسة
سبق

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتزويد مساجد المشاعر المقدسة بـ 120 ألف نسخة من المصاحف الشريفة بأحجام مختلفة وتراجم معاني الكلمات بلغات عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن الجهود التي تواصل الوزارة تنفيذها لتجهيز بيوت الله بكل ما تحتاج إليه من المصاحف الشريفة وتراجم معاني الكلمات بعدة لغات ليتمكن قاصدو المساجد من قراءة القرآن الكريم في أجواء إيمانية.

ومن جهته، أوضح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري في تصريح له بهذه المناسبة، أن الوزارة عكفت وبوقت مبكر هذا العام على تأمين كافة الاستعدادات اللازمة قبل توافد الحجاج للمشاعر بحيث تكون في أعلى جاهزية، وخصوصاً مساجد المشاعر المقدسة وتجهيزها بكل ما تحتاجه من متطلبات، ومنها توفير المصاحف من طباعة، وإصدار مجمع الملك فهد - رحمه الله - لطباعة المصحف الشريف، بمختلف الأحجام، إلى جانب تسخير كافة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

ونوه الدكتور "الخامري" بالدعم والمتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لكافة أعمال وبرامج الوزارة التي تقدمها لخدمة الحجاج وتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية التي ستساهم في التيسير على الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وفق إطار أعمال الوزارة ضمن خطتها المعتمدة لحج هذا العام.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
11:23 PM

وزير "الإسلامية" يوجه بتوفير 120 ألف نسخة من المصحف بالمشاعر المقدسة

من إصدارات مجمع الملك فهد بأحجام مختلفة وتراجم بلغات عالمية

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتزويد مساجد المشاعر المقدسة بـ 120 ألف نسخة من المصاحف الشريفة بأحجام مختلفة وتراجم معاني الكلمات بلغات عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن الجهود التي تواصل الوزارة تنفيذها لتجهيز بيوت الله بكل ما تحتاج إليه من المصاحف الشريفة وتراجم معاني الكلمات بعدة لغات ليتمكن قاصدو المساجد من قراءة القرآن الكريم في أجواء إيمانية.

ومن جهته، أوضح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري في تصريح له بهذه المناسبة، أن الوزارة عكفت وبوقت مبكر هذا العام على تأمين كافة الاستعدادات اللازمة قبل توافد الحجاج للمشاعر بحيث تكون في أعلى جاهزية، وخصوصاً مساجد المشاعر المقدسة وتجهيزها بكل ما تحتاجه من متطلبات، ومنها توفير المصاحف من طباعة، وإصدار مجمع الملك فهد - رحمه الله - لطباعة المصحف الشريف، بمختلف الأحجام، إلى جانب تسخير كافة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

ونوه الدكتور "الخامري" بالدعم والمتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لكافة أعمال وبرامج الوزارة التي تقدمها لخدمة الحجاج وتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية التي ستساهم في التيسير على الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وفق إطار أعمال الوزارة ضمن خطتها المعتمدة لحج هذا العام.

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