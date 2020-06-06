النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

وزير الصحة الإيطالي يحذر: ويل لمن يعتقد أننا فزنا بالمعركة ضد كورونا

رغم دخول البلاد مرحلة مختلفة من محاربة انتشار الفيروس

حذر وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، بشدة، رغم دخول إيطاليا في مرحلة مختلفة من وباء كورونا، لافتاً إلى أنه على الجميع توخي الحيطة "فويل لمن يعتقد أن كل شيء انتهى، وأننا قد فزنا بالمعركة".

وفي كلمته خلال افتتاح الجناح الجديد للمركز الوطني لشبكة العناية المركزة بمستشفى "ماجوري" في بولونيا، أضاف سبيرانتسا: "سنحتاج أيضاً إلى مناقشة لفهم كيفية بناء خدمة صحية وطنية جديدة، بأعلى مستوى من الجودة، مع مزيد من الموارد، وعلاقة وثيقة للغاية مع إدارات الأقاليم".

وذكر بحسب "روسيا اليوم" أن "موسم التخفيضات في قطاع الصحة يجب أن يغلق بشكل نهائي، حيث قمنا بضخ موارد في الأشهر الخمسة الماضية، تجاوزت تمويلات السنوات الخمس الماضية"، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الصحية بصفتها "رمزا لمحاربة اللامساواة".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد واحدة من الدول الأكثر تضرراً من تفشي وباء كورونا، حيث سجلت 33774 حالة وفاة، وبلغت حصيلة المصابين بحسب آخر البيانات الرسمية 234531 مصاباً حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وزير الصحة الإيطالي يحذر: ويل لمن يعتقد أننا فزنا بالمعركة ضد كورونا
سبق

حذر وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، بشدة، رغم دخول إيطاليا في مرحلة مختلفة من وباء كورونا، لافتاً إلى أنه على الجميع توخي الحيطة "فويل لمن يعتقد أن كل شيء انتهى، وأننا قد فزنا بالمعركة".

وفي كلمته خلال افتتاح الجناح الجديد للمركز الوطني لشبكة العناية المركزة بمستشفى "ماجوري" في بولونيا، أضاف سبيرانتسا: "سنحتاج أيضاً إلى مناقشة لفهم كيفية بناء خدمة صحية وطنية جديدة، بأعلى مستوى من الجودة، مع مزيد من الموارد، وعلاقة وثيقة للغاية مع إدارات الأقاليم".

وذكر بحسب "روسيا اليوم" أن "موسم التخفيضات في قطاع الصحة يجب أن يغلق بشكل نهائي، حيث قمنا بضخ موارد في الأشهر الخمسة الماضية، تجاوزت تمويلات السنوات الخمس الماضية"، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الصحية بصفتها "رمزا لمحاربة اللامساواة".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد واحدة من الدول الأكثر تضرراً من تفشي وباء كورونا، حيث سجلت 33774 حالة وفاة، وبلغت حصيلة المصابين بحسب آخر البيانات الرسمية 234531 مصاباً حتى الآن.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:17 PM

وزير الصحة الإيطالي يحذر: ويل لمن يعتقد أننا فزنا بالمعركة ضد كورونا

رغم دخول البلاد مرحلة مختلفة من محاربة انتشار الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,471

حذر وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، بشدة، رغم دخول إيطاليا في مرحلة مختلفة من وباء كورونا، لافتاً إلى أنه على الجميع توخي الحيطة "فويل لمن يعتقد أن كل شيء انتهى، وأننا قد فزنا بالمعركة".

وفي كلمته خلال افتتاح الجناح الجديد للمركز الوطني لشبكة العناية المركزة بمستشفى "ماجوري" في بولونيا، أضاف سبيرانتسا: "سنحتاج أيضاً إلى مناقشة لفهم كيفية بناء خدمة صحية وطنية جديدة، بأعلى مستوى من الجودة، مع مزيد من الموارد، وعلاقة وثيقة للغاية مع إدارات الأقاليم".

وذكر بحسب "روسيا اليوم" أن "موسم التخفيضات في قطاع الصحة يجب أن يغلق بشكل نهائي، حيث قمنا بضخ موارد في الأشهر الخمسة الماضية، تجاوزت تمويلات السنوات الخمس الماضية"، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الصحية بصفتها "رمزا لمحاربة اللامساواة".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد واحدة من الدول الأكثر تضرراً من تفشي وباء كورونا، حيث سجلت 33774 حالة وفاة، وبلغت حصيلة المصابين بحسب آخر البيانات الرسمية 234531 مصاباً حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,935

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة