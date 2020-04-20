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"تجارة مكة" تنفّذ 2176 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

استهدفت ضمان استمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرّمة خلال الأسبوع الماضي، 2176 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة مكة المكرّمة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 322 مخالفة، 21 % منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وشملت الجولات التفتيشية "مكة المكرّمة، محافظة جدة، محافظة الطائف، محافظة القنفذة، محافظة رابغ، ومحافظة رنية".

وأكدت "التجارة" أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، مشددة على أهمية الاستهلاك المتوازن لجميع السلع، وعدم الإسراف في شراء كميات زيادة عن الاحتياج.

وتستمر "التجارة" في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارة مكة" تنفّذ 2176 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية
سبق

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرّمة خلال الأسبوع الماضي، 2176 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة مكة المكرّمة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 322 مخالفة، 21 % منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وشملت الجولات التفتيشية "مكة المكرّمة، محافظة جدة، محافظة الطائف، محافظة القنفذة، محافظة رابغ، ومحافظة رنية".

وأكدت "التجارة" أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، مشددة على أهمية الاستهلاك المتوازن لجميع السلع، وعدم الإسراف في شراء كميات زيادة عن الاحتياج.

وتستمر "التجارة" في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
02:00 PM

"تجارة مكة" تنفّذ 2176 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

استهدفت ضمان استمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرّمة خلال الأسبوع الماضي، 2176 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة مكة المكرّمة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 322 مخالفة، 21 % منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وشملت الجولات التفتيشية "مكة المكرّمة، محافظة جدة، محافظة الطائف، محافظة القنفذة، محافظة رابغ، ومحافظة رنية".

وأكدت "التجارة" أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، مشددة على أهمية الاستهلاك المتوازن لجميع السلع، وعدم الإسراف في شراء كميات زيادة عن الاحتياج.

وتستمر "التجارة" في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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