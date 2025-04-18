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"مدني مكة" يحذر: 13 محافظة على موعد مع الأمطار اليوم وغدًا

دعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلّبات الطقس المستمرة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى توخّي الحيطة والحذر في ظلّ ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية.

‎وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد على "الطائف وميسان والخرمة ورنية وتربة والمويه والعرضيات وأضم والكامل" اعتباراً من اليوم السبت، ثم تزداد الحالة غداً الأحد والاثنين، ويشمل الإنذار جدة والليث والقنفذة ورابغ؛ حيث تمتد الحالة من غد الأحد إلى يوم الاثنين المقبل.

‎ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وشدّد "القرني" على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يحذر: 13 محافظة على موعد مع الأمطار اليوم وغدًا
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى توخّي الحيطة والحذر في ظلّ ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية.

‎وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد على "الطائف وميسان والخرمة ورنية وتربة والمويه والعرضيات وأضم والكامل" اعتباراً من اليوم السبت، ثم تزداد الحالة غداً الأحد والاثنين، ويشمل الإنذار جدة والليث والقنفذة ورابغ؛ حيث تمتد الحالة من غد الأحد إلى يوم الاثنين المقبل.

‎ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وشدّد "القرني" على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
03:26 PM

"مدني مكة" يحذر: 13 محافظة على موعد مع الأمطار اليوم وغدًا

دعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلّبات الطقس المستمرة

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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9,599

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى توخّي الحيطة والحذر في ظلّ ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ وفقًا لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية.

‎وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد على "الطائف وميسان والخرمة ورنية وتربة والمويه والعرضيات وأضم والكامل" اعتباراً من اليوم السبت، ثم تزداد الحالة غداً الأحد والاثنين، ويشمل الإنذار جدة والليث والقنفذة ورابغ؛ حيث تمتد الحالة من غد الأحد إلى يوم الاثنين المقبل.

‎ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وشدّد "القرني" على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

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