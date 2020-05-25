صحيفة أسترالية: لماذا يجب على الأستراليين الاستمرار في الدوري السعودي؟

أبدت صحيفة " sbs " الأسترالية اهتماماً شديداً بالدوري السعودي وبنجاح نادي النصر في الفوز باللقب بعد منافسة شرسة مع الهلال الذي جاء في المركز الثاني، حيث قالت إن المنافسة شهدت دراما حقيقية من خلال تبديل المراكز بين الناديين إلى أن حسمت الأمور لصالح النصر.

وعنونت الصحيفة الأسترالية تقريرها بـ "لماذا يجب على المزيد من اللاعبين الأستراليين التوجه نحو الدوري السعودي؟" حيث وصفت الصحيفة الدوري هنا بأنه بات الأكثر طموحاً لدى اللاعبين في القارة الآسيوية للانتقال إليه.

وتحدثت الصحيفة عن المشاكل التي واجهت الفرق السعودية في الموسم قبل الماضي، وكيف أن الديون تسببت في مشاكل كثيرة للأندية كما تسببت في منع عدد من الأندية من المشاركة في البطولة الآسيوية الماضية.

وتحدثت الصحيفة عن تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل مشاكل الأندية المالية، كما تحدثت عن القرارات العديدة التي جعلت من المسابقة السعودية واحدة من أقوى المسابقات في القارة الآسيوية مثل تواجد 8 محترفين لكل ناد.

الصحيفة الأسترالية تحدثت عن الدوري الحالي حيث قالت إن النصر واحد من أقوى الفرق الآسيوية هو من حقق اللقب على حساب الهلال الذي يعتقد أنصاره أنه النادي الأقوى في آسيا، وهو أمر قابل للنقاش لكنه بالتأكيد واحد من أقوى الفرق الآسيوية.