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صحيفة أسترالية: لماذا يجب على الأستراليين الاستمرار في الدوري السعودي؟

أبدت صحيفة "sbs" الأسترالية اهتماماً شديداً بالدوري السعودي وبنجاح نادي النصر في الفوز باللقب بعد منافسة شرسة مع الهلال الذي جاء في المركز الثاني، حيث قالت إن المنافسة شهدت دراما حقيقية من خلال تبديل المراكز بين الناديين إلى أن حسمت الأمور لصالح النصر.

وعنونت الصحيفة الأسترالية تقريرها بـ "لماذا يجب على المزيد من اللاعبين الأستراليين التوجه نحو الدوري السعودي؟" حيث وصفت الصحيفة الدوري هنا بأنه بات الأكثر طموحاً لدى اللاعبين في القارة الآسيوية للانتقال إليه.

وتحدثت الصحيفة عن المشاكل التي واجهت الفرق السعودية في الموسم قبل الماضي، وكيف أن الديون تسببت في مشاكل كثيرة للأندية كما تسببت في منع عدد من الأندية من المشاركة في البطولة الآسيوية الماضية.

وتحدثت الصحيفة عن تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل مشاكل الأندية المالية، كما تحدثت عن القرارات العديدة التي جعلت من المسابقة السعودية واحدة من أقوى المسابقات في القارة الآسيوية مثل تواجد 8 محترفين لكل ناد.

الصحيفة الأسترالية تحدثت عن الدوري الحالي حيث قالت إن النصر واحد من أقوى الفرق الآسيوية هو من حقق اللقب على حساب الهلال الذي يعتقد أنصاره أنه النادي الأقوى في آسيا، وهو أمر قابل للنقاش لكنه بالتأكيد واحد من أقوى الفرق الآسيوية.

الصحيفة تحدثت عن اللاعبين الأستراليين الذين تواجدوا بالمسابقة مثل مات غورمان في الاتحاد وبراد غونز في النصر وميلوس ديجينيك في الهلال، مضيفة أن البطولة السعودية تتخذ خطوات إيجابية تمهد لها أن تكون الأفضل في القارة وأن تكون ملجأ لمزيد من اللاعبين الأستراليين.

https://theworldgame.sbs.com.au/why-more-aussie-footballers-should-consider-playing-in-saudi-arabia

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة أسترالية: لماذا يجب على الأستراليين الاستمرار في الدوري السعودي؟
سبق
أبدت صحيفة "sbs" الأسترالية اهتماماً شديداً بالدوري السعودي وبنجاح نادي النصر في الفوز باللقب بعد منافسة شرسة مع الهلال الذي جاء في المركز الثاني، حيث قالت إن المنافسة شهدت دراما حقيقية من خلال تبديل المراكز بين الناديين إلى أن حسمت الأمور لصالح النصر.

وعنونت الصحيفة الأسترالية تقريرها بـ "لماذا يجب على المزيد من اللاعبين الأستراليين التوجه نحو الدوري السعودي؟" حيث وصفت الصحيفة الدوري هنا بأنه بات الأكثر طموحاً لدى اللاعبين في القارة الآسيوية للانتقال إليه.

وتحدثت الصحيفة عن المشاكل التي واجهت الفرق السعودية في الموسم قبل الماضي، وكيف أن الديون تسببت في مشاكل كثيرة للأندية كما تسببت في منع عدد من الأندية من المشاركة في البطولة الآسيوية الماضية.

وتحدثت الصحيفة عن تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل مشاكل الأندية المالية، كما تحدثت عن القرارات العديدة التي جعلت من المسابقة السعودية واحدة من أقوى المسابقات في القارة الآسيوية مثل تواجد 8 محترفين لكل ناد.

الصحيفة الأسترالية تحدثت عن الدوري الحالي حيث قالت إن النصر واحد من أقوى الفرق الآسيوية هو من حقق اللقب على حساب الهلال الذي يعتقد أنصاره أنه النادي الأقوى في آسيا، وهو أمر قابل للنقاش لكنه بالتأكيد واحد من أقوى الفرق الآسيوية.

الصحيفة تحدثت عن اللاعبين الأستراليين الذين تواجدوا بالمسابقة مثل مات غورمان في الاتحاد وبراد غونز في النصر وميلوس ديجينيك في الهلال، مضيفة أن البطولة السعودية تتخذ خطوات إيجابية تمهد لها أن تكون الأفضل في القارة وأن تكون ملجأ لمزيد من اللاعبين الأستراليين.

https://theworldgame.sbs.com.au/why-more-aussie-footballers-should-consider-playing-in-saudi-arabia

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
10:16 PM

صحيفة أسترالية: لماذا يجب على الأستراليين الاستمرار في الدوري السعودي؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
6,889

أبدت صحيفة "sbs" الأسترالية اهتماماً شديداً بالدوري السعودي وبنجاح نادي النصر في الفوز باللقب بعد منافسة شرسة مع الهلال الذي جاء في المركز الثاني، حيث قالت إن المنافسة شهدت دراما حقيقية من خلال تبديل المراكز بين الناديين إلى أن حسمت الأمور لصالح النصر.

وعنونت الصحيفة الأسترالية تقريرها بـ "لماذا يجب على المزيد من اللاعبين الأستراليين التوجه نحو الدوري السعودي؟" حيث وصفت الصحيفة الدوري هنا بأنه بات الأكثر طموحاً لدى اللاعبين في القارة الآسيوية للانتقال إليه.

وتحدثت الصحيفة عن المشاكل التي واجهت الفرق السعودية في الموسم قبل الماضي، وكيف أن الديون تسببت في مشاكل كثيرة للأندية كما تسببت في منع عدد من الأندية من المشاركة في البطولة الآسيوية الماضية.

وتحدثت الصحيفة عن تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل مشاكل الأندية المالية، كما تحدثت عن القرارات العديدة التي جعلت من المسابقة السعودية واحدة من أقوى المسابقات في القارة الآسيوية مثل تواجد 8 محترفين لكل ناد.

الصحيفة الأسترالية تحدثت عن الدوري الحالي حيث قالت إن النصر واحد من أقوى الفرق الآسيوية هو من حقق اللقب على حساب الهلال الذي يعتقد أنصاره أنه النادي الأقوى في آسيا، وهو أمر قابل للنقاش لكنه بالتأكيد واحد من أقوى الفرق الآسيوية.

الصحيفة تحدثت عن اللاعبين الأستراليين الذين تواجدوا بالمسابقة مثل مات غورمان في الاتحاد وبراد غونز في النصر وميلوس ديجينيك في الهلال، مضيفة أن البطولة السعودية تتخذ خطوات إيجابية تمهد لها أن تكون الأفضل في القارة وأن تكون ملجأ لمزيد من اللاعبين الأستراليين.

https://theworldgame.sbs.com.au/why-more-aussie-footballers-should-consider-playing-in-saudi-arabia

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