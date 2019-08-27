البطولة العربية.. الاتحاد المصري يعود إلى الديار بفوز ثمين أمام العربي الكويتي

حقق فريق الاتحاد السكندري المصري فوزًا مهمًا خارج القواعد على حساب مضيفه العربي الكويتي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب صباح السالم.

وسجل هدف الاتحاد والمباراة الوحيد المهاجم خالد قمر، في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء.

وبات الاتحاد أقرب لبلوغ دور الـ16 من البطولة، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة، من أجل العبور إلى المرحلة التالية.

في المقابل، يحتاج بطل الكويت إلى الفوز على الاتحاد بفارق هدفين على الأقل، من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي للبطولة التي يحمل لقبها النجم الساحلي التونسي.

وتُقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الإسكندرية معقل نادي الاتحاد، يوم 27 سبتمبر المقبل، لحسم هوية الطرف المتأهل إلى الدور القادم.