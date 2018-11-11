الفلكي "هندي": اقتران فلكي بين زُحل والقمر بعد غروب شمس اليوم

قال لـ"سبق": يحدث في برج القوس ويمكن أيضاً رؤية كوكب المريخ

يُلاحظ سكان الأرض بعد غروب شمس اليوم الأحد، جرماً مائلاً للصُّفرة قرب القمر، هو كوكب "زُحل" صاحب الحلقات، وأجمل كواكب المجموعة الشمسية منظراً بعد الأرض.

وقال الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو فريق سديم الفلكي لـ"سبق" ملهم بن محمد هندي: بعد غروب الشمس اليوم، يُلاحظ القمر في الجهة الغربية، ويكون كوكب زُحل جنوب القمر (على يمينه) كنجمة متوسطة اللمعان مائل لونها للأصفر على بعد 1.1 درجة قوسية فقط، وهذا التقارب يسمى فلكياً الاقتران الفلكي الظاهري على صفحة السماء، ولكن واقعياً زُحل خلف القمر بملايين الكيلومترات.

وبيّن أن كوكب زحل هو ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية صاحب الحلقات المحيطة به، مبيناً أنه يمكن بتلسكوب متوسط رؤية الحلقات بشكل واضح حول زحل، وكوكب زحل أبعد كوكب تستطيع رؤيته العين البشرية المجردة، وسيكون بعدهُ الليلة 1.6 مليار كيلومتر تقريباً، بينما سيكون القمر على بعد 400 ألف كيلومتر فقط عن الأرض.

وأضاف الفلكي "هندي": سيحدث الاقتران في برج القوس، ويمكن أيضاً رؤية كوكب المريخ في منتصف السماء مع انحراف نحو الجنوب، ويمكن تمييزه بلونه الأحمر، ويمكن للعامة الاستفادة من ظاهرة الاقتران الفلكي بالتعرف على السماء وأجرامها، فعند معرفة أن ما يجاور القمر هو كوكب سيلاحظ الفرق بينه وبين النجوم، وملاحظة أن الكواكب ضوؤها ثابت لا تتلألأ، بينما النجوم تكون متلألئة.