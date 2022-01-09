"الغذاء والدواء": تغريم منشأة 2.6 مليون ريال وإحالتها للنيابة العامة

لحيازة وتصنيع منتجات غذائية ومستحضرات دوائية ومنتجات تجميل بلا ترخيص

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية على منشأة بنحو 2.6 مليون ريال لمخالفتها عددًا من الأنظمة تمثلت في حيازة وتصنيع منتجات غذائية ومستحضرات دوائية ومنتجات تجميل داخل فيلا سكنية دون الحصول على ترخيص من "الهيئة".

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنه جرى إحالة (المخالفين) للنيابة العامة للتحقيق والإحالة للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً، وذلك بسبب تداول مستحضرات صيدلانية وعشبية قبل تسجيلها لدى "الهيئة"، وتم مخالفة المنشأة وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية بمجموع غرامات قيمتها (2.420.000) ريال بسبب ممارسة نشاط خلط وتحضير منتجات غير مسجلة تم تصنيف منتجها النهائي كمنتجات دوائية وعشبية وصحية قبل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.



كما خالفت المنشأة وفق نظام الغذاء لارتكابها مخالفة ممارسة نشاط التخزين والتعبئة والخلط دون الحصول على التراخيص النظامية، ووجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفة متطلبات لائحة البطاقة الغذائية، واحتواء منتج بهارات على سالمونيلا أعلى من الحد المسموح به في اللوائح الفنية، واحتواء منتج بهارات على ألوان غير مسموح بإضافتها، وجرى تغريمها بسبب تلك المخالفات بمجموع غرامات قيمتها (76.000 ريال).



وأشارت "الهيئة" أنها خالفت المنشأة أيضًا وفق نظام منتجات التجميل لتداولها منتجات غير مدرجة، ومنتجات فاسدة بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وجرى على إثر ذلك تغريمها بمجموع غرامات قيمتها (80.000 ريال).