الأهلي يبحث عن الهداية.. والهلال يتطلع لترتيب أوراقه عبر بوابة الخويلدية

مع انطلاق منافسات الدور الثاني من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

تعود الحياة مساء غد السبت إلى صالات الكرة الطائرة السعودية بانطلاق منافسات الدور الثاني من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، عقب توقف استمر لما يقارب الشهر بعد تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، والتي كان من المقرر أن تقام خلال الفترة من 11 إلى 21 يناير الجاري، حيث تشهد أحداث الجولة الـ 13 إقامة 6 لقاءات في قمة الإثارة والتشويق وذلك على النحو التالي:

الخويلدية - الهلال

في الدمام، يحل الهلال ضيفًا على الخويلدية عند تمام الساعة 2 ظهرًا، في لقاء يقام على صالة نادي النهضة، ويسعى من خلاله الهلال لملاحقة فرق الصدارة بالدوري بعد فترة التوقف وإعادة ترتيب صفوفه، فيما يأمل الخويلدية في الابتعاد عن المراكز الأخيرة في سلم الدوري.

يدخل الخويلدية اللقاء وهو في المركز الـ 11 وفي رصيدهم 9 نقاط ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

الهداية - الأهلي

على صالة نادي الاتفاق بالدمام، يستضيف الهداية متصدر الترتيب العام نظيره الأهلي عند الساعة 3:00 عصرًا، حيث يتطلع الهداية لتحقيق المفاجأة وخطف نقاط ضيفه.

يدخل الهداية اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 10 نقاط فيما يتصدر الأهلى الترتيب العام للدوري بـ33 نقطة.

ضمك - الفيصلي

في خميس مشيط، يبحث ضمك عن مواصلة الانتصارات وتحقيق مفاجأة جديدة على حساب ضيفه الفيصلي وصيف الدوري، حيث يتوقع أن يكون اللقاء الذي يقام عند الساعة 3:30 عصرًا على صالة نادي ضمك قمة في الإثارة.

يدخل ضمك اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 17 نقطة فيما يحتل الفيصلي وصافة الدوري برصيد 27 نقطة.

الوحدة - الاتحاد

في مكة المكرمة، يستضيف فريق الوحدة نظيره الاتحاد في لقاء الفرص المتكافئة، والذي يقام على صالة نادي الوحدة عند تمام 4 عصراً، يدخل الوحدة اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 17 نقطة والاتحاد في المركز السادس برصيد 14 نقطة .

الخليج - النصر

وفي سيهات، يسعى الخليج لتجاوز ضيفه النصر وتحقيق ثلاث نقاط هامة، فيما يأمل النصر في الابتعاد عن المركز الأخير في سلم الدوري خلال المواجهة التي تجمعها على صالة نادي الخليج بسيهات عند الساعة (5:00) مساء.

يدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 12 نقاط، فيما يحتل النصر المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط .

الابتسام - الترجي

وعلى نفس الصالة، ستكون الإثارة حاضرة خلال المواجهة التي تجمع الابتسام مع الترجي عند تمام الساعة الـ (7:00)م، حيث يبحث كلاهما عن تحقيق انتصار والتقدم في سلم ترتيب الدوري.

يدخل الابتسام اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الترجي المركز الرابع برصيد 18 نقطة .