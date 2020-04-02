النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائز .. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 986 و5 وفيات جديدة

"الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجزائز .. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 986 و5 وفيات جديدة
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:59 PM

الجزائز .. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 986 و5 وفيات جديدة

"الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
209

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,819
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,461
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,844

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة