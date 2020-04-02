وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات.

الجزائز .. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 986 و5 وفيات جديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-02 ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات. وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 09:59 PM

الجزائز .. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 986 و5 وفيات جديدة "الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة





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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.