انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام .. والسبب المرجّح "رسالة ملغومة"

قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.
ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.
وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".
قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.
ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.
وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".مدينة أمستردام انفجار في مكتب للبريد
قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.
ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.
وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".
قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.
ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.
وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".