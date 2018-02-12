وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".

ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.

قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.

انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام .. والسبب المرجّح "رسالة ملغومة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-12 قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية. ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة. وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 11:05 AM

انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام .. والسبب المرجّح "رسالة ملغومة" "الشرطة الهولندية": لم نسجل أيَّ إصابات في الحادثة حتى الآن





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قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.

ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.

وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".