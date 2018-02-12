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انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام .. والسبب المرجّح "رسالة ملغومة"

"الشرطة الهولندية": لم نسجل أيَّ إصابات في الحادثة حتى الآن

قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.

ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.

وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".

مدينة أمستردام انفجار في مكتب للبريد

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام .. والسبب المرجّح "رسالة ملغومة"
سبق

قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.

ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.

وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
11:05 AM

انفجار في مكتب شركة للبريد في أمستردام .. والسبب المرجّح "رسالة ملغومة"

"الشرطة الهولندية": لم نسجل أيَّ إصابات في الحادثة حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة "رويترز" إن انفجاراً وقع في مكتب شركة للبريد، الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية.

ورجّحت الشرطة أن يكون ناجماً عن رسالة ملغومة.

وأضافت الشرطة، في بيان لها، أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام حتى الآن".

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