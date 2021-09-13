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ملتقى "مسار2" يوصي بإعداد خطط دراسية متوافقة مع احتياجات سوق العمل

وفق رؤية المملكة 2030

أوصى ملتقى رؤساء الأقسام العلمية "مسار 2" الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ورعاه رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على مسرح إدارة الأعمال، اليوم، بحضور وكلاء الجامعة ورؤساء الأقسام العلمية بالجامعة بإعداد خطط دراسية مواكبة للمتغيرات ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل، ووفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تطوير مهارات الطلبة والاهتمام بالجانب الإبداعي من خلال نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، أن الملتقى هدف إلى مناقشة العودة الحضورية الآمنة للطلبة، والانتقال إلى نظام الفصول الثلاثة، مشيرًا إلى أن نتائج وتوصيات الملتقى تعمل على إثراء الأقسام العلمية من خلال الأوراق العلمية المقدمة والممارسات والتجارب المميزة.

وفي الجلسة الرئيسة قدم الدكتور غالب سويدي مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ورقة بعنوان "نحو انتقال سلس لنظام الفصول الثلاثة"، فيما قدم الدكتور علي هندي عميد التطوير الأكاديمي "قراءة تحليلية في مؤشرات الجامعة الأكاديمية"، وأدار الجلسة الدكتور أحمد الحازمي رئيس قسم التربية بكلية التربية.

فيما تناولت الجلسة الأولى الفصول الدراسية الثلاثة قدمها الدكتور أحمد مسملي، والدكتورة فاطمة دغريري، وجميلة الزهراني، فيما تحدثت الدكتورة زينب مباركي عن أهمية التحصين وسلامة طلبة الجامعة، وتناولت الجلسة الثانية دور الأقسام العلمية في تهيئة الطلبة في العودة الآمنة قدمها الدكتورة فاطمة بريك والدكتور يحيى مباركي والأستاذة أماني بصيلي.

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ملتقى "مسار2" يوصي بإعداد خطط دراسية متوافقة مع احتياجات سوق العمل
سبق

أوصى ملتقى رؤساء الأقسام العلمية "مسار 2" الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ورعاه رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على مسرح إدارة الأعمال، اليوم، بحضور وكلاء الجامعة ورؤساء الأقسام العلمية بالجامعة بإعداد خطط دراسية مواكبة للمتغيرات ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل، ووفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تطوير مهارات الطلبة والاهتمام بالجانب الإبداعي من خلال نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، أن الملتقى هدف إلى مناقشة العودة الحضورية الآمنة للطلبة، والانتقال إلى نظام الفصول الثلاثة، مشيرًا إلى أن نتائج وتوصيات الملتقى تعمل على إثراء الأقسام العلمية من خلال الأوراق العلمية المقدمة والممارسات والتجارب المميزة.

وفي الجلسة الرئيسة قدم الدكتور غالب سويدي مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ورقة بعنوان "نحو انتقال سلس لنظام الفصول الثلاثة"، فيما قدم الدكتور علي هندي عميد التطوير الأكاديمي "قراءة تحليلية في مؤشرات الجامعة الأكاديمية"، وأدار الجلسة الدكتور أحمد الحازمي رئيس قسم التربية بكلية التربية.

فيما تناولت الجلسة الأولى الفصول الدراسية الثلاثة قدمها الدكتور أحمد مسملي، والدكتورة فاطمة دغريري، وجميلة الزهراني، فيما تحدثت الدكتورة زينب مباركي عن أهمية التحصين وسلامة طلبة الجامعة، وتناولت الجلسة الثانية دور الأقسام العلمية في تهيئة الطلبة في العودة الآمنة قدمها الدكتورة فاطمة بريك والدكتور يحيى مباركي والأستاذة أماني بصيلي.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
09:49 PM

ملتقى "مسار2" يوصي بإعداد خطط دراسية متوافقة مع احتياجات سوق العمل

وفق رؤية المملكة 2030

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فهد كاملي - جازان
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أوصى ملتقى رؤساء الأقسام العلمية "مسار 2" الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ورعاه رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على مسرح إدارة الأعمال، اليوم، بحضور وكلاء الجامعة ورؤساء الأقسام العلمية بالجامعة بإعداد خطط دراسية مواكبة للمتغيرات ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل، ووفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تطوير مهارات الطلبة والاهتمام بالجانب الإبداعي من خلال نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، أن الملتقى هدف إلى مناقشة العودة الحضورية الآمنة للطلبة، والانتقال إلى نظام الفصول الثلاثة، مشيرًا إلى أن نتائج وتوصيات الملتقى تعمل على إثراء الأقسام العلمية من خلال الأوراق العلمية المقدمة والممارسات والتجارب المميزة.

وفي الجلسة الرئيسة قدم الدكتور غالب سويدي مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ورقة بعنوان "نحو انتقال سلس لنظام الفصول الثلاثة"، فيما قدم الدكتور علي هندي عميد التطوير الأكاديمي "قراءة تحليلية في مؤشرات الجامعة الأكاديمية"، وأدار الجلسة الدكتور أحمد الحازمي رئيس قسم التربية بكلية التربية.

فيما تناولت الجلسة الأولى الفصول الدراسية الثلاثة قدمها الدكتور أحمد مسملي، والدكتورة فاطمة دغريري، وجميلة الزهراني، فيما تحدثت الدكتورة زينب مباركي عن أهمية التحصين وسلامة طلبة الجامعة، وتناولت الجلسة الثانية دور الأقسام العلمية في تهيئة الطلبة في العودة الآمنة قدمها الدكتورة فاطمة بريك والدكتور يحيى مباركي والأستاذة أماني بصيلي.

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