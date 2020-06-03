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الرقم الأكبر منذ بداية الجائحة: تسجيل 980 حالة حرجة بكورونا في 11 يومًا

"العبد العالي": يشكِّل 74 % من الإجمالي بما يثير القلق بعد التراجع مؤخرًا

‏‫سُجِّل خلال شهر شوال الحالي، الذي لم يمضِ منه سوى 11 يومًا، العدد الأكبر من الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية؛ إذ بلغت 981 حالة، أي ما يشكّل 74 % من إجمالي الحالات الحرجة المسجّلة البالغ عددها 1321 حالة.

وفي التفاصيل، كان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد بيّن أن وصول عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا في السعودية إلى هذا الرقم يعتبر أمرًا مثيرًا للقلق، ولاسيما بعد التراجع الذي شهدته الأيام الماضية.

وقال "العبدالعالي": لوحظ ذلك المعدل في مختلف الفئات والأعمار إلا أنه برز بشكل أكبر في فئة كبار السن، ومَن لديهم أمراض مزمنة. ولوحظ هذا العدد في الحالات الجديدة التي سُجلت، وتزايدت في الأيام الأخيرة بشكل أكبر، خاصة في مدينتَي جدة والرياض.

وأضاف: الحالات الحرجة تتلقى الرعاية اللازمة في العنايات الحرجة، لكن الأهم أن هذه الأرقام المقلقة تدل على أن هناك سلوكيات غير صحية تقع في المجتمع، تؤدي إلى زيادة الحالات، واكتساب العدوى، وإصابة فئات متعددة، ومن ضمنها الفئات الخطرة. وهذا مقلق جدًّا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرقم الأكبر منذ بداية الجائحة: تسجيل 980 حالة حرجة بكورونا في 11 يومًا
سبق

‏‫سُجِّل خلال شهر شوال الحالي، الذي لم يمضِ منه سوى 11 يومًا، العدد الأكبر من الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية؛ إذ بلغت 981 حالة، أي ما يشكّل 74 % من إجمالي الحالات الحرجة المسجّلة البالغ عددها 1321 حالة.

وفي التفاصيل، كان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد بيّن أن وصول عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا في السعودية إلى هذا الرقم يعتبر أمرًا مثيرًا للقلق، ولاسيما بعد التراجع الذي شهدته الأيام الماضية.

وقال "العبدالعالي": لوحظ ذلك المعدل في مختلف الفئات والأعمار إلا أنه برز بشكل أكبر في فئة كبار السن، ومَن لديهم أمراض مزمنة. ولوحظ هذا العدد في الحالات الجديدة التي سُجلت، وتزايدت في الأيام الأخيرة بشكل أكبر، خاصة في مدينتَي جدة والرياض.

وأضاف: الحالات الحرجة تتلقى الرعاية اللازمة في العنايات الحرجة، لكن الأهم أن هذه الأرقام المقلقة تدل على أن هناك سلوكيات غير صحية تقع في المجتمع، تؤدي إلى زيادة الحالات، واكتساب العدوى، وإصابة فئات متعددة، ومن ضمنها الفئات الخطرة. وهذا مقلق جدًّا.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:37 PM

الرقم الأكبر منذ بداية الجائحة: تسجيل 980 حالة حرجة بكورونا في 11 يومًا

"العبد العالي": يشكِّل 74 % من الإجمالي بما يثير القلق بعد التراجع مؤخرًا

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قاسم الخبراني - الرياض
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7,458

‏‫سُجِّل خلال شهر شوال الحالي، الذي لم يمضِ منه سوى 11 يومًا، العدد الأكبر من الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية؛ إذ بلغت 981 حالة، أي ما يشكّل 74 % من إجمالي الحالات الحرجة المسجّلة البالغ عددها 1321 حالة.

وفي التفاصيل، كان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد بيّن أن وصول عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا في السعودية إلى هذا الرقم يعتبر أمرًا مثيرًا للقلق، ولاسيما بعد التراجع الذي شهدته الأيام الماضية.

وقال "العبدالعالي": لوحظ ذلك المعدل في مختلف الفئات والأعمار إلا أنه برز بشكل أكبر في فئة كبار السن، ومَن لديهم أمراض مزمنة. ولوحظ هذا العدد في الحالات الجديدة التي سُجلت، وتزايدت في الأيام الأخيرة بشكل أكبر، خاصة في مدينتَي جدة والرياض.

وأضاف: الحالات الحرجة تتلقى الرعاية اللازمة في العنايات الحرجة، لكن الأهم أن هذه الأرقام المقلقة تدل على أن هناك سلوكيات غير صحية تقع في المجتمع، تؤدي إلى زيادة الحالات، واكتساب العدوى، وإصابة فئات متعددة، ومن ضمنها الفئات الخطرة. وهذا مقلق جدًّا.

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