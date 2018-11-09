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إمارة مكة: أمطار على جدة.. وتستمر خلال الجمعة والسبت

هطلت بمعدلات متوسطة إلى غزيرة وشملت أحياء المحافظة

أفاد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بأن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة أعلن أن محافظة جدة شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم، شملت أحياء المحافظة والأجزاء المجاورة .

وقال الحساب: الحالة الجوية ستستمر يومي الجمعة والسبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة مكة: أمطار على جدة.. وتستمر خلال الجمعة والسبت
سبق

أفاد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بأن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة أعلن أن محافظة جدة شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم، شملت أحياء المحافظة والأجزاء المجاورة .

وقال الحساب: الحالة الجوية ستستمر يومي الجمعة والسبت.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
02:26 PM

إمارة مكة: أمطار على جدة.. وتستمر خلال الجمعة والسبت

هطلت بمعدلات متوسطة إلى غزيرة وشملت أحياء المحافظة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
8,014

أفاد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بأن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة أعلن أن محافظة جدة شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم، شملت أحياء المحافظة والأجزاء المجاورة .

وقال الحساب: الحالة الجوية ستستمر يومي الجمعة والسبت.

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