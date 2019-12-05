أمير الرياض يثمّن جهود فريق فزعة التطوعي في خدمة المجتمع

أوضح أن أفراده يمثلون "المواطنة الصادقة" في ظل دعم القيادة

بارك أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, جهود فريق فزعة التطوعي الذي يعمل ضمن نشاط مركز التنمية المستدامة بغرفة الرياض.

وأكد، خلال لقائه بالفريق اليوم, دور العمل التطوعي والرسالة النبيلة التي يقدمها والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع بجهود شخصية منظمة والدور الكبير لهم في نشر التعاون والإخاء.

وأعرب الأمير "فيصل" عن اعتزازه وتقديره للفريق وما يمثلونه من مواطنة صادقة في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين لوطن طموح بهمة شبابه وبناته.

يذكر أن فريق فزعة يسهم بالمشاركة المجتمعية في الفعاليات والأنشطة الخيرية والوطنية، ويقدم العديد من الخدمات المجانية والمساهمة في التنمية من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.

ويتيح المركز للمتطوعين التسجيل في الفريق من مختلف فئات المجتمع من المتخصصين والطلاب والمتقاعدين الذين يملكون الوقت والخبرة ولديهم الرغبة بالتطوع من خلال القنوات الرسمية لتحقيق التنمية وفق رؤية 2030 التي كان التطوع أحد أهدافها.

ووصلت أعداد المتطوعين إلى 350 متطوعًا متحركًا و80 متطوعًا ثابتًا, بالإضافة إلى متطوعين محترفين في عدة مجالات من فئة الشباب من الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس في المرحلة الجامعية والثانوية والمتوسطة والابتدائية وفئة الموظفين في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنمية الموارد المالية وتصميم المبادرات.