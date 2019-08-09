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شاهد .. لحظة العثور على مفقود "سيول أبوعريش" والبحث عن طفل لليوم الرابع

حصلت "سبق" على مجموعة صور توثق عملية البحث عن مفقود أبوعريش ولحظة العثور عليه، ظهر اليوم الجمعة، من قبل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع عدد من المتطوعين، وذلك بين مجموعة من الأشجار، بعد أن جرفت السيول مركبته، حيث داهمت محافظة أبوعريش أمس الأول، كما تواصل الفرق البحث عن الطفل المفقود من عائلة غرقى وادي مسلة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أنه وردنا يوم أمس بلاغ حضوري من أحد المواطنين يفيد بتغيب أخيه منذ بداية الحالة المطرية، حيث تم العثور على سيارته جنوب حديقة الشهداء ضمن حفريات عميقة بها أشجار ومخلفات بناء، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن انجراف من نوع "لاندكروزر" في التقاء وادي عز الدين بوادي الأملح بالقرب من حديقة الشهداء بمحافظة أبي عريش، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، حيث بدأت عمليات البحث فور الوصول وبمشاركة فرق تطوعية والمواطنين وذوي المفقود.

وأشار "القحطاني" إلى أن عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على المفقود على مسافة ٣٥٠م تقريباً من موقع انجراف المركبة بحالة وفاة.

وأكد "القحطاني" أن البحث لازال جارياً عن آخر المفقودين من العائلة التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. لحظة العثور على مفقود "سيول أبوعريش" والبحث عن طفل لليوم الرابع
سبق

حصلت "سبق" على مجموعة صور توثق عملية البحث عن مفقود أبوعريش ولحظة العثور عليه، ظهر اليوم الجمعة، من قبل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع عدد من المتطوعين، وذلك بين مجموعة من الأشجار، بعد أن جرفت السيول مركبته، حيث داهمت محافظة أبوعريش أمس الأول، كما تواصل الفرق البحث عن الطفل المفقود من عائلة غرقى وادي مسلة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أنه وردنا يوم أمس بلاغ حضوري من أحد المواطنين يفيد بتغيب أخيه منذ بداية الحالة المطرية، حيث تم العثور على سيارته جنوب حديقة الشهداء ضمن حفريات عميقة بها أشجار ومخلفات بناء، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن انجراف من نوع "لاندكروزر" في التقاء وادي عز الدين بوادي الأملح بالقرب من حديقة الشهداء بمحافظة أبي عريش، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، حيث بدأت عمليات البحث فور الوصول وبمشاركة فرق تطوعية والمواطنين وذوي المفقود.

وأشار "القحطاني" إلى أن عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على المفقود على مسافة ٣٥٠م تقريباً من موقع انجراف المركبة بحالة وفاة.

وأكد "القحطاني" أن البحث لازال جارياً عن آخر المفقودين من العائلة التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:14 PM

شاهد .. لحظة العثور على مفقود "سيول أبوعريش" والبحث عن طفل لليوم الرابع

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فهد كاملي - جازان
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حصلت "سبق" على مجموعة صور توثق عملية البحث عن مفقود أبوعريش ولحظة العثور عليه، ظهر اليوم الجمعة، من قبل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع عدد من المتطوعين، وذلك بين مجموعة من الأشجار، بعد أن جرفت السيول مركبته، حيث داهمت محافظة أبوعريش أمس الأول، كما تواصل الفرق البحث عن الطفل المفقود من عائلة غرقى وادي مسلة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أنه وردنا يوم أمس بلاغ حضوري من أحد المواطنين يفيد بتغيب أخيه منذ بداية الحالة المطرية، حيث تم العثور على سيارته جنوب حديقة الشهداء ضمن حفريات عميقة بها أشجار ومخلفات بناء، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن انجراف من نوع "لاندكروزر" في التقاء وادي عز الدين بوادي الأملح بالقرب من حديقة الشهداء بمحافظة أبي عريش، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، حيث بدأت عمليات البحث فور الوصول وبمشاركة فرق تطوعية والمواطنين وذوي المفقود.

وأشار "القحطاني" إلى أن عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على المفقود على مسافة ٣٥٠م تقريباً من موقع انجراف المركبة بحالة وفاة.

وأكد "القحطاني" أن البحث لازال جارياً عن آخر المفقودين من العائلة التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.

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