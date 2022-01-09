بلغ عدد المتطوعين في جمعية "مساعي" النسائية الخيرية خلال 2021، أكثر من 400 متطوع/ة بمعدل 5500 ساعة تطوعية، ولله الحمد. سعت الجمعية إلى تقديم مبادرات نوعية وموائمة لكل المجالات، من خلال منصة العمل التطوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتهدف إلى تنظيم التطوع في المملكة وتسجيل المتطوعين لتمكين الأفراد من خدمة المجتمع في بيئة آمنة وفقًا لمعايير مقننة. بلغ عدد المبادرات التي أطلقتها إدارة التطوع في الجمعية خلال العام 13 مبادرة نوعية، وأكثر من 300 فرصة تطوعية. كما تم توثيق ساعات العمل لجميع الفرص مع إصدار شهادات التطوع إلكترونيًا لكل متطوع/ة. كما تسعى الجمعية خلال العام المقبل إلى تكثيف الجهود بنشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فعاليته وزيادة الفرص التطوعية؛ من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات لتحفيز العمل التطوعي وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030. يذكر أن "مساعي" النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.

"مساعي" النسائية الخيرية تسجل أكثر من 400 متطوع في 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-09 بلغ عدد المتطوعين في جمعية "مساعي" النسائية الخيرية خلال 2021، أكثر من 400 متطوع/ة بمعدل 5500 ساعة تطوعية، ولله الحمد.



سعت الجمعية إلى تقديم مبادرات نوعية وموائمة لكل المجالات، من خلال منصة العمل التطوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وتهدف إلى تنظيم التطوع في المملكة وتسجيل المتطوعين لتمكين الأفراد من خدمة المجتمع في بيئة آمنة وفقًا لمعايير مقننة.



بلغ عدد المبادرات التي أطلقتها إدارة التطوع في الجمعية خلال العام 13 مبادرة نوعية، وأكثر من 300 فرصة تطوعية.



كما تم توثيق ساعات العمل لجميع الفرص مع إصدار شهادات التطوع إلكترونيًا لكل متطوع/ة.



كما تسعى الجمعية خلال العام المقبل إلى تكثيف الجهود بنشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فعاليته وزيادة الفرص التطوعية؛ من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات لتحفيز العمل التطوعي وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.



يذكر أن "مساعي" النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 04:46 PM

"مساعي" النسائية الخيرية تسجل أكثر من 400 متطوع في 2021 و13 مبادرة نوعية وأكثر من 300 فرصة تطوعية





A A A





1 مشاركة

بلغ عدد المتطوعين في جمعية "مساعي" النسائية الخيرية خلال 2021، أكثر من 400 متطوع/ة بمعدل 5500 ساعة تطوعية، ولله الحمد.



سعت الجمعية إلى تقديم مبادرات نوعية وموائمة لكل المجالات، من خلال منصة العمل التطوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وتهدف إلى تنظيم التطوع في المملكة وتسجيل المتطوعين لتمكين الأفراد من خدمة المجتمع في بيئة آمنة وفقًا لمعايير مقننة.



بلغ عدد المبادرات التي أطلقتها إدارة التطوع في الجمعية خلال العام 13 مبادرة نوعية، وأكثر من 300 فرصة تطوعية.



كما تم توثيق ساعات العمل لجميع الفرص مع إصدار شهادات التطوع إلكترونيًا لكل متطوع/ة.



كما تسعى الجمعية خلال العام المقبل إلى تكثيف الجهود بنشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فعاليته وزيادة الفرص التطوعية؛ من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات لتحفيز العمل التطوعي وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.



يذكر أن "مساعي" النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.