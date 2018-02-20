النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة طيبة تدشن حملة توعوية عن مرض الإيدز

بمبنى كلية الطب لثلاثة أيام

دشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور إدريس الترك، اليوم، معرض المشورة والفحص الطبي لمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، لتوعية المجتمع حول الفيروس وطرق الوقاية منه بمبنى كلية الطب، لثلاثة أيام.

حضر التدشين مساعد مدير عام الشؤون الصحية، الدكتور أيمن ينبعاوي، وعميد كلية الطب، الدكتور حمدي المرامحي، في إطار التعاون بين الجامعة والمديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة .

وشكر "الترك"، مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، على دعمه للمعرض، وجميع ما يتعلق بها من أجل نشر الوعي الصحي بين الشباب والمجتمع في المدينة المنورة، كما عبر عن شكره وتقديره لإدارة كلية الطب والمديرية العامة للشؤون الصحية على الجهود التي قدموها لإقامة هذا المعرض.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على تعريف بمرض نقص المناعة وطرق انتقاله، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع المصابين به، وتضمن عيادة متنقلة للكشف على الزوار.

وأضاف أن كلية الطب تسعى دومًا أن تكون قريبة من المجتمع المدني بمثل هذه الحملات التثقيفية، وخاصةً التي تهدف إلى التوعية الاجتماعية حول مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتفعيل التعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة.

يذكر أن المعرض نظم محاضرة شاملة حول مرض الإيدز، وقدمها الاستشاري الدكتور خالد غليلة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة طيبة تدشن حملة توعوية عن مرض الإيدز
سبق

دشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور إدريس الترك، اليوم، معرض المشورة والفحص الطبي لمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، لتوعية المجتمع حول الفيروس وطرق الوقاية منه بمبنى كلية الطب، لثلاثة أيام.

حضر التدشين مساعد مدير عام الشؤون الصحية، الدكتور أيمن ينبعاوي، وعميد كلية الطب، الدكتور حمدي المرامحي، في إطار التعاون بين الجامعة والمديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة .

وشكر "الترك"، مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، على دعمه للمعرض، وجميع ما يتعلق بها من أجل نشر الوعي الصحي بين الشباب والمجتمع في المدينة المنورة، كما عبر عن شكره وتقديره لإدارة كلية الطب والمديرية العامة للشؤون الصحية على الجهود التي قدموها لإقامة هذا المعرض.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على تعريف بمرض نقص المناعة وطرق انتقاله، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع المصابين به، وتضمن عيادة متنقلة للكشف على الزوار.

وأضاف أن كلية الطب تسعى دومًا أن تكون قريبة من المجتمع المدني بمثل هذه الحملات التثقيفية، وخاصةً التي تهدف إلى التوعية الاجتماعية حول مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتفعيل التعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة.

يذكر أن المعرض نظم محاضرة شاملة حول مرض الإيدز، وقدمها الاستشاري الدكتور خالد غليلة.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
06:43 PM

جامعة طيبة تدشن حملة توعوية عن مرض الإيدز

بمبنى كلية الطب لثلاثة أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
157

دشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور إدريس الترك، اليوم، معرض المشورة والفحص الطبي لمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، لتوعية المجتمع حول الفيروس وطرق الوقاية منه بمبنى كلية الطب، لثلاثة أيام.

حضر التدشين مساعد مدير عام الشؤون الصحية، الدكتور أيمن ينبعاوي، وعميد كلية الطب، الدكتور حمدي المرامحي، في إطار التعاون بين الجامعة والمديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة .

وشكر "الترك"، مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، على دعمه للمعرض، وجميع ما يتعلق بها من أجل نشر الوعي الصحي بين الشباب والمجتمع في المدينة المنورة، كما عبر عن شكره وتقديره لإدارة كلية الطب والمديرية العامة للشؤون الصحية على الجهود التي قدموها لإقامة هذا المعرض.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على تعريف بمرض نقص المناعة وطرق انتقاله، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع المصابين به، وتضمن عيادة متنقلة للكشف على الزوار.

وأضاف أن كلية الطب تسعى دومًا أن تكون قريبة من المجتمع المدني بمثل هذه الحملات التثقيفية، وخاصةً التي تهدف إلى التوعية الاجتماعية حول مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتفعيل التعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة.

يذكر أن المعرض نظم محاضرة شاملة حول مرض الإيدز، وقدمها الاستشاري الدكتور خالد غليلة.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة