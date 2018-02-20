جامعة طيبة تدشن حملة توعوية عن مرض الإيدز

بمبنى كلية الطب لثلاثة أيام

دشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور إدريس الترك، اليوم، معرض المشورة والفحص الطبي لمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، لتوعية المجتمع حول الفيروس وطرق الوقاية منه بمبنى كلية الطب، لثلاثة أيام.

حضر التدشين مساعد مدير عام الشؤون الصحية، الدكتور أيمن ينبعاوي، وعميد كلية الطب، الدكتور حمدي المرامحي، في إطار التعاون بين الجامعة والمديرية العامة للشؤون الصحية في المدينة المنورة .

وشكر "الترك"، مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، على دعمه للمعرض، وجميع ما يتعلق بها من أجل نشر الوعي الصحي بين الشباب والمجتمع في المدينة المنورة، كما عبر عن شكره وتقديره لإدارة كلية الطب والمديرية العامة للشؤون الصحية على الجهود التي قدموها لإقامة هذا المعرض.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على تعريف بمرض نقص المناعة وطرق انتقاله، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع المصابين به، وتضمن عيادة متنقلة للكشف على الزوار.

وأضاف أن كلية الطب تسعى دومًا أن تكون قريبة من المجتمع المدني بمثل هذه الحملات التثقيفية، وخاصةً التي تهدف إلى التوعية الاجتماعية حول مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتفعيل التعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة.

يذكر أن المعرض نظم محاضرة شاملة حول مرض الإيدز، وقدمها الاستشاري الدكتور خالد غليلة.