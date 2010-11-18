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"المسند": وفقاً للمؤشرات الجوية.. "غدق" تعاود نشاطها يوم غد

شهدت مناطق المملكة هطولات مطرية سالت على إثرها الشعاب

أكد أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية غدق تعاود نشاطها يوم غد الاثنين.

وقال عبر حسابه: حالة "غدق" المطرية، مضى عليها 23 يوماً ولله الحمد، ووفقاً للمؤشرات الجوية تعاود نشاطها يوم غد الاثنين، والله أعلم.

وكانت معظم مناطق المملكة قد شهدت هطولات مطرية سالت على إثرها الشعاب والوديان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": وفقاً للمؤشرات الجوية.. "غدق" تعاود نشاطها يوم غد
سبق

أكد أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية غدق تعاود نشاطها يوم غد الاثنين.

وقال عبر حسابه: حالة "غدق" المطرية، مضى عليها 23 يوماً ولله الحمد، ووفقاً للمؤشرات الجوية تعاود نشاطها يوم غد الاثنين، والله أعلم.

وكانت معظم مناطق المملكة قد شهدت هطولات مطرية سالت على إثرها الشعاب والوديان.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
10:56 AM

"المسند": وفقاً للمؤشرات الجوية.. "غدق" تعاود نشاطها يوم غد

شهدت مناطق المملكة هطولات مطرية سالت على إثرها الشعاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية غدق تعاود نشاطها يوم غد الاثنين.

وقال عبر حسابه: حالة "غدق" المطرية، مضى عليها 23 يوماً ولله الحمد، ووفقاً للمؤشرات الجوية تعاود نشاطها يوم غد الاثنين، والله أعلم.

وكانت معظم مناطق المملكة قد شهدت هطولات مطرية سالت على إثرها الشعاب والوديان.

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