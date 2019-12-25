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واردات الصين من النفط السعودي تبلغ مستوى قياسياً في نوفمبر الماضي

متعافية من تداعيات هجوم "أرامكو"

بلغت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مورد لها، مستوى قياسياً مرتفعاً في نوفمبر الماضي، حيث زادت أكثر من 25 بالمائة مقارنة بها قبل عام، متعافية من تأثير الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين مهمتين بطائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر.

وبلغت الشحنات من السعودية 8.21 مليون طن أو مليوني برميل يومياً، الشهر الماضي، مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 1.98 مليون برميل يومياً في أكتوبر، و1.6 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2018، وفقاً لما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأربعاء.

أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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واردات الصين من النفط السعودي تبلغ مستوى قياسياً في نوفمبر الماضي
سبق

بلغت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مورد لها، مستوى قياسياً مرتفعاً في نوفمبر الماضي، حيث زادت أكثر من 25 بالمائة مقارنة بها قبل عام، متعافية من تأثير الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين مهمتين بطائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر.

وبلغت الشحنات من السعودية 8.21 مليون طن أو مليوني برميل يومياً، الشهر الماضي، مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 1.98 مليون برميل يومياً في أكتوبر، و1.6 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2018، وفقاً لما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأربعاء.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
06:09 PM

واردات الصين من النفط السعودي تبلغ مستوى قياسياً في نوفمبر الماضي

متعافية من تداعيات هجوم "أرامكو"

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محمد البقمي - الرياض
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بلغت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مورد لها، مستوى قياسياً مرتفعاً في نوفمبر الماضي، حيث زادت أكثر من 25 بالمائة مقارنة بها قبل عام، متعافية من تأثير الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين مهمتين بطائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر.

وبلغت الشحنات من السعودية 8.21 مليون طن أو مليوني برميل يومياً، الشهر الماضي، مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 1.98 مليون برميل يومياً في أكتوبر، و1.6 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2018، وفقاً لما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأربعاء.

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