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الطب الشرعي في حائل يصدر 20 تقريرًا طبيًّا خلال أغسطس الماضي

الإدارة تواصل جهودها لتطبيق أعلى المعايير ورفع مستوى الجودة

أصدرت إدارة الطب الشرعي في صحة حائل، 20 تقريرًا طبيًّا، لمتوفين وأحياء خلال شهر أغسطس من العام 2021.

وقد أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 14 تقريرًا لمتوفين، وستة تقارير لأحياء، كما أنهى الطب الشرعي إجراءات ترحيل 11 متوفى إلى بلدانهم، وعقد لقاءين علميين.

يذكر أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ حيث تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

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الطب الشرعي في حائل يصدر 20 تقريرًا طبيًّا خلال أغسطس الماضي
سبق

أصدرت إدارة الطب الشرعي في صحة حائل، 20 تقريرًا طبيًّا، لمتوفين وأحياء خلال شهر أغسطس من العام 2021.

وقد أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 14 تقريرًا لمتوفين، وستة تقارير لأحياء، كما أنهى الطب الشرعي إجراءات ترحيل 11 متوفى إلى بلدانهم، وعقد لقاءين علميين.

يذكر أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ حيث تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
06:07 PM

الطب الشرعي في حائل يصدر 20 تقريرًا طبيًّا خلال أغسطس الماضي

الإدارة تواصل جهودها لتطبيق أعلى المعايير ورفع مستوى الجودة

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منصور الشلاقي - الرياض
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أصدرت إدارة الطب الشرعي في صحة حائل، 20 تقريرًا طبيًّا، لمتوفين وأحياء خلال شهر أغسطس من العام 2021.

وقد أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 14 تقريرًا لمتوفين، وستة تقارير لأحياء، كما أنهى الطب الشرعي إجراءات ترحيل 11 متوفى إلى بلدانهم، وعقد لقاءين علميين.

يذكر أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية؛ حيث تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

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