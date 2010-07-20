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بالفيديو.. وزير الحج المكلف يشيد بخدمات "الشؤون الإسلامية" للحجاج

ثمّن الجهود المبذولة لتجهيز  كل الترتيبات داخل مساجد المشاعر المقدسة

قدم وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما يبذله من جهود كبيرة في خدمة بيوت الله والعناية بها.
ونوّه بما قدمته وزارة الشؤون الإسلامية من مشروعات وتطوير لمرافقها بمنطقة المشاعر المقدسة أسهمت في التيسير على حجاج بيت الله؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال وجوده بمسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر، والسماع لخطبة عرفة.

وأكد أن الجميع يفخر بهذه الإنجازات الكبيرة في مسجد نمرة ومساجد المشاعر المقدسة، وما تم تجهيزه من مشروعات جديدة تُسهم في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله، وخصوصًا مشروع التكييف الذي يعد إنجازًا كبيرًا لراحة حجاج بيت الله.

وأشاد بما تم تجهيزه من الترتيبات داخل مساجد المشاعر المقدسة بما يختص بأعمال الصيانة والنظافة وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قِبل الجهات المختصة.

وفي ختام تصريحه، رفع "ابن سعيد" الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما قدّم شكره لمنسوبي وزارة الشؤون الإسلامية على ما بذلوه في سبيل تقديم أفضل خدمة وراحة لضيوف الرحمن في مشعر عرفات.

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بالفيديو.. وزير الحج المكلف يشيد بخدمات "الشؤون الإسلامية" للحجاج
سبق

قدم وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما يبذله من جهود كبيرة في خدمة بيوت الله والعناية بها.
ونوّه بما قدمته وزارة الشؤون الإسلامية من مشروعات وتطوير لمرافقها بمنطقة المشاعر المقدسة أسهمت في التيسير على حجاج بيت الله؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال وجوده بمسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر، والسماع لخطبة عرفة.

وأكد أن الجميع يفخر بهذه الإنجازات الكبيرة في مسجد نمرة ومساجد المشاعر المقدسة، وما تم تجهيزه من مشروعات جديدة تُسهم في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله، وخصوصًا مشروع التكييف الذي يعد إنجازًا كبيرًا لراحة حجاج بيت الله.

وأشاد بما تم تجهيزه من الترتيبات داخل مساجد المشاعر المقدسة بما يختص بأعمال الصيانة والنظافة وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قِبل الجهات المختصة.

وفي ختام تصريحه، رفع "ابن سعيد" الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما قدّم شكره لمنسوبي وزارة الشؤون الإسلامية على ما بذلوه في سبيل تقديم أفضل خدمة وراحة لضيوف الرحمن في مشعر عرفات.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
08:16 PM

بالفيديو.. وزير الحج المكلف يشيد بخدمات "الشؤون الإسلامية" للحجاج

ثمّن الجهود المبذولة لتجهيز  كل الترتيبات داخل مساجد المشاعر المقدسة

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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1,588

قدم وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما يبذله من جهود كبيرة في خدمة بيوت الله والعناية بها.
ونوّه بما قدمته وزارة الشؤون الإسلامية من مشروعات وتطوير لمرافقها بمنطقة المشاعر المقدسة أسهمت في التيسير على حجاج بيت الله؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال وجوده بمسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر، والسماع لخطبة عرفة.

وأكد أن الجميع يفخر بهذه الإنجازات الكبيرة في مسجد نمرة ومساجد المشاعر المقدسة، وما تم تجهيزه من مشروعات جديدة تُسهم في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله، وخصوصًا مشروع التكييف الذي يعد إنجازًا كبيرًا لراحة حجاج بيت الله.

وأشاد بما تم تجهيزه من الترتيبات داخل مساجد المشاعر المقدسة بما يختص بأعمال الصيانة والنظافة وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قِبل الجهات المختصة.

وفي ختام تصريحه، رفع "ابن سعيد" الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما قدّم شكره لمنسوبي وزارة الشؤون الإسلامية على ما بذلوه في سبيل تقديم أفضل خدمة وراحة لضيوف الرحمن في مشعر عرفات.

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