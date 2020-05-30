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بن عزيز: دور كبير لتحالف دعم الشرعية باليمن للحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنطقة

قال: العدو الوحيد لليمنيين هو عصابات الحوثي.. ومعركة الحسم مستمرّة لاستئصاله

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالدور البارز لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، والدعم الكبير الذي تقدمه لإسناد الجيش في بلاده في جميع جبهات القتال للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأكد الفريق بن عزيز في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن معركة الحسم مستمرّة حتى استئصال ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مبينًا أن العدوّ الوحيد لليمن واليمنيين هو عصابة ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

ودعا رئيس هيئة الأركان اليمني، إلى توحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستفيد من بقاء الصف غير موحد، مؤكدًا أن جيش بلاده قادر على القضاء على كل المشاريع الصغيرة وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني.

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بن عزيز: دور كبير لتحالف دعم الشرعية باليمن للحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنطقة
سبق

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالدور البارز لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، والدعم الكبير الذي تقدمه لإسناد الجيش في بلاده في جميع جبهات القتال للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأكد الفريق بن عزيز في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن معركة الحسم مستمرّة حتى استئصال ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مبينًا أن العدوّ الوحيد لليمن واليمنيين هو عصابة ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

ودعا رئيس هيئة الأركان اليمني، إلى توحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستفيد من بقاء الصف غير موحد، مؤكدًا أن جيش بلاده قادر على القضاء على كل المشاريع الصغيرة وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:11 PM

بن عزيز: دور كبير لتحالف دعم الشرعية باليمن للحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنطقة

قال: العدو الوحيد لليمنيين هو عصابات الحوثي.. ومعركة الحسم مستمرّة لاستئصاله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بالدور البارز لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، والدعم الكبير الذي تقدمه لإسناد الجيش في بلاده في جميع جبهات القتال للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأكد الفريق بن عزيز في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن معركة الحسم مستمرّة حتى استئصال ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مبينًا أن العدوّ الوحيد لليمن واليمنيين هو عصابة ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

ودعا رئيس هيئة الأركان اليمني، إلى توحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستفيد من بقاء الصف غير موحد، مؤكدًا أن جيش بلاده قادر على القضاء على كل المشاريع الصغيرة وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني.

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