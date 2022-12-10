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"ملاحظة الرياض" توعي 240 حدثاً بأضرار التدخين

عبر فعاليات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ

نفذت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجاً توعوياً صحياً عن أضرار التبغ وكيفية الإقلاع عنه، بالتعاون مع أعضاء فريق "عون" التابع للجنة الوطنية لمكافحة التبغ وضمن أنشطة وفعاليات برنامج "شُركائي"، حيث استفاد منه نحو 240 حدثاً من نزلاء الدار.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن الخطط البرامجية والفعاليات الوقائية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والفرق التطوعية، تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية بين كافة قطاعات الدولة.

واحتوى البرنامج على محاضرة قدمها عضو فريق عون أخصائي أول عبدالله القحطاني، حيث تحدث فيها عن الأضرار الناجمة عن التبغ بكافة أنواعه، وما يُسببه من طفرات جينية في أعضاء مختلفة من الجسم.

وشرح مكونات التبغ ومدى ضرر كل مكون منها على حدة، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية والمادية التي يتركها التدخين في حياة الفرد وانعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع.
واختتم "القحطاني" المحاضرة بشرح مفصل عن أسباب الوقوع في التدخين وكيفية تجنبها والتخلص من هذه العادة السلبية.

وتمت زيارة الركن الاستشاري الذي أقيم تزامناً مع البرنامج ليحصل المستفيدون على منشورات توعوية ويطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم على أعضاء الفريق.

وقدمت المشرفة العامة على برنامج "شركائي" الدكتورة ابتسام الرصيص شكرها لمدير الدار فهد القميزي وكافة منسوبي دار الملاحظة بالرياض على تعاونهم مع أعضاء الفريق، آملة أن يخدم البرنامج هذه الفئة التي تعمل الدار على إعادة تأهيلهم ليعودوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

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"ملاحظة الرياض" توعي 240 حدثاً بأضرار التدخين
سبق

نفذت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجاً توعوياً صحياً عن أضرار التبغ وكيفية الإقلاع عنه، بالتعاون مع أعضاء فريق "عون" التابع للجنة الوطنية لمكافحة التبغ وضمن أنشطة وفعاليات برنامج "شُركائي"، حيث استفاد منه نحو 240 حدثاً من نزلاء الدار.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن الخطط البرامجية والفعاليات الوقائية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والفرق التطوعية، تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية بين كافة قطاعات الدولة.

واحتوى البرنامج على محاضرة قدمها عضو فريق عون أخصائي أول عبدالله القحطاني، حيث تحدث فيها عن الأضرار الناجمة عن التبغ بكافة أنواعه، وما يُسببه من طفرات جينية في أعضاء مختلفة من الجسم.

وشرح مكونات التبغ ومدى ضرر كل مكون منها على حدة، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية والمادية التي يتركها التدخين في حياة الفرد وانعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع.
واختتم "القحطاني" المحاضرة بشرح مفصل عن أسباب الوقوع في التدخين وكيفية تجنبها والتخلص من هذه العادة السلبية.

وتمت زيارة الركن الاستشاري الذي أقيم تزامناً مع البرنامج ليحصل المستفيدون على منشورات توعوية ويطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم على أعضاء الفريق.

وقدمت المشرفة العامة على برنامج "شركائي" الدكتورة ابتسام الرصيص شكرها لمدير الدار فهد القميزي وكافة منسوبي دار الملاحظة بالرياض على تعاونهم مع أعضاء الفريق، آملة أن يخدم البرنامج هذه الفئة التي تعمل الدار على إعادة تأهيلهم ليعودوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
05:56 PM

"ملاحظة الرياض" توعي 240 حدثاً بأضرار التدخين

عبر فعاليات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجاً توعوياً صحياً عن أضرار التبغ وكيفية الإقلاع عنه، بالتعاون مع أعضاء فريق "عون" التابع للجنة الوطنية لمكافحة التبغ وضمن أنشطة وفعاليات برنامج "شُركائي"، حيث استفاد منه نحو 240 حدثاً من نزلاء الدار.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن الخطط البرامجية والفعاليات الوقائية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والفرق التطوعية، تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية بين كافة قطاعات الدولة.

واحتوى البرنامج على محاضرة قدمها عضو فريق عون أخصائي أول عبدالله القحطاني، حيث تحدث فيها عن الأضرار الناجمة عن التبغ بكافة أنواعه، وما يُسببه من طفرات جينية في أعضاء مختلفة من الجسم.

وشرح مكونات التبغ ومدى ضرر كل مكون منها على حدة، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية والمادية التي يتركها التدخين في حياة الفرد وانعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع.
واختتم "القحطاني" المحاضرة بشرح مفصل عن أسباب الوقوع في التدخين وكيفية تجنبها والتخلص من هذه العادة السلبية.

وتمت زيارة الركن الاستشاري الذي أقيم تزامناً مع البرنامج ليحصل المستفيدون على منشورات توعوية ويطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم على أعضاء الفريق.

وقدمت المشرفة العامة على برنامج "شركائي" الدكتورة ابتسام الرصيص شكرها لمدير الدار فهد القميزي وكافة منسوبي دار الملاحظة بالرياض على تعاونهم مع أعضاء الفريق، آملة أن يخدم البرنامج هذه الفئة التي تعمل الدار على إعادة تأهيلهم ليعودوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

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