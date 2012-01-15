زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة ضرب قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي: إن الزلزال ضرب جنوب غرب الجزيرة، وعلى عمق 37 كيلومترًا في الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش.
ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، لكن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة جاكرتا.
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-14
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة ضرب قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي: إن الزلزال ضرب جنوب غرب الجزيرة، وعلى عمق 37 كيلومترًا في الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش.
ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، لكن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة جاكرتا.
14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
03:25 PM
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة ضرب قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي: إن الزلزال ضرب جنوب غرب الجزيرة، وعلى عمق 37 كيلومترًا في الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش.
ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، لكن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة جاكرتا.