زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة ضرب قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي: إن الزلزال ضرب جنوب غرب الجزيرة، وعلى عمق 37 كيلومترًا في الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مدّ عاتية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، لكن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة جاكرتا.