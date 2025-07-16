فضيحة "تويتر".. أكبر عملية اختراق أطرافها عملة رقمية وسياسيون وشركات عالمية

تَعَرّض موقع "تويتر" لأكبر عملية اختراق في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن استهدف مجهولون حسابات كبار السياسيين ومشاهير المال والأعمال والفن الأمريكيين وعدد من الشركات العالمية.

إيقاف حسابات موثقة وفتح تحقيق:

وأعلنت "تويتر" عن إيقاف بعض الحسابات الموثقة من نشر التغريدات، وعن فتح تحقيق موسع قائلة: "نعلم أن هناك حدثًا أمنيًّا استهدف بعض الحسابات، نعكف الآن على التحقيق في هذا الأمر وإصلاحه فورًا، وسوف ننشر آخر التطورات في هذا الصدد سريعًا".

الضحايا:

وقع عدد كبير من الضحايا لعملية الاختراق؛ مما أدى إلى هبوط أسهم تويتر بنسبة 4% في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات.

وجاء الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ضمن الذين تم اختراق حساباهم، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، ومؤسس أمازون جيف بيزوس وايلون ماسك مالك شركة تيسلا، والمرشح للانتخابات الأمريكية جو بايدن، ومغني الراب كيني ويست، والملياردير وارن بافيت، وحساب شركة أوبر، وشركة أبل، وشركة أمازون.

بتكوين ونصف مليون ريال:

عند منتصف الليل بتوقيت الشرق الأوسط (اليوم الخميس)، تفاجأ نشطاء "تويتر" بتغريدات من حسابات رجال الأعمال الكبار والمشاهير، يطلبون من متابعيهم إرسال مبالغ مالية بعملة البيتكوين خلال 30 دقيقة فقط على أن يعيدوها لهم مضاعفة.

وجاء نص التغريدة "سأضاعف أموالكم، أرسل لي 1000 دولار عبر بيتكوين خلال 30 دقيقة سأرجعها لك 2000 دولار".

وتمكّن المخترقون من جمع مبلغ يقارب نصف مليون ريال سعودي بعد أن قام نحو أكثر من 321 شخصًا بإرسال الحوالات المالية على حساب بيتكوين المرفق في تغريدات المشاهير.

تحذيرات وتغيير كلمات المرور:

سارع عدد كبير من متحدثي السياسيين ورجال الأعمال والشركات على الفور بإصدار تنبيهات من حساباتهم والتأكيد بأن الحسابات مخترقه، وأن ما يحدث هو عملية احتيال من قِبَل مخترقين مجهولين.

من جانبها طالبت شركة تويتر جميعَ المغردين بتغيير كلمات المرور.

سرقة معلومات أحد كبار موظفي تويتر:

فيما كشفت نقاشات في "تويتر" بين بعض الخبراء في مجال الاختراقات، أن المتوقع أن يكون المخترقون قد قاموا باختراق حساب أو بريد إلكتروني أو معلومات تخص أحد كبار موظفي تويتر ممن يملكون صلاحيات الدخول على جميع الحسابات، وقاموا من خلال ذلك بعملية الاختراق الضخمة.