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توقيع مذكرة تفاهم بين المدن الطبية بوزارة الداخلية والكلية الملكية الأيرلندية للأطباء

بهدف توفير المزيد من الفرص التدريبية للأطباء

وقّع برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية والكلية الملكية الأيرلندية للأطباء، مذكرة تفاهم بمقر برنامج المدن الطبية.

ووقّع الاتفاقية كل من مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والرئيس التنفيذي للكلية الملكية الأيرلندية للأطباء الدكتور تيري مكواد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير المزيد من الفرص التدريبية للأطباء في برنامج المدن الطبية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا من التخصصات الطبية؛ حيث حرصت المدن الطبية بوزارة الداخلية على توقيع هذه الاتفاقية مع الكلية، التي تمتلك التميز والخبرة في هذا المجال.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود بن ضبيان الرشيدي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لبرنامج تشغيل المدن الطبية لاستقطاب وتدريب الأطباء في التخصصات الطبية الدقيقة؛ حيث ستوفر هذه الاتفاقية العديد من المقاعد التدريبية في المستشفيات والجامعات الأيرلندية تحت مظلة الكلية الملكية الأيرلندية للأطباء.

وأشاد بمستوى الأطباء السعوديين، وقدرتهم على تحقيق متطلبات القبول في برامج الزمالة التي تساعد في بناء الكفاءات الوطنية، والمشاركة في تعزيز الأمن الصحي في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة راعي نهضتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق رؤية بلادنا 2030، وبدعم من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، لإكمال مسيرة التعليم الطبي النوعي والمتميز.

المدن الطبية بوزارة الداخلية الكلية الملكية الأيرلندية للأطباء برنامج المدن الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع مذكرة تفاهم بين المدن الطبية بوزارة الداخلية والكلية الملكية الأيرلندية للأطباء
سبق

وقّع برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية والكلية الملكية الأيرلندية للأطباء، مذكرة تفاهم بمقر برنامج المدن الطبية.

ووقّع الاتفاقية كل من مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والرئيس التنفيذي للكلية الملكية الأيرلندية للأطباء الدكتور تيري مكواد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير المزيد من الفرص التدريبية للأطباء في برنامج المدن الطبية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا من التخصصات الطبية؛ حيث حرصت المدن الطبية بوزارة الداخلية على توقيع هذه الاتفاقية مع الكلية، التي تمتلك التميز والخبرة في هذا المجال.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود بن ضبيان الرشيدي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لبرنامج تشغيل المدن الطبية لاستقطاب وتدريب الأطباء في التخصصات الطبية الدقيقة؛ حيث ستوفر هذه الاتفاقية العديد من المقاعد التدريبية في المستشفيات والجامعات الأيرلندية تحت مظلة الكلية الملكية الأيرلندية للأطباء.

وأشاد بمستوى الأطباء السعوديين، وقدرتهم على تحقيق متطلبات القبول في برامج الزمالة التي تساعد في بناء الكفاءات الوطنية، والمشاركة في تعزيز الأمن الصحي في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة راعي نهضتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق رؤية بلادنا 2030، وبدعم من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، لإكمال مسيرة التعليم الطبي النوعي والمتميز.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
01:57 PM

توقيع مذكرة تفاهم بين المدن الطبية بوزارة الداخلية والكلية الملكية الأيرلندية للأطباء

بهدف توفير المزيد من الفرص التدريبية للأطباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية والكلية الملكية الأيرلندية للأطباء، مذكرة تفاهم بمقر برنامج المدن الطبية.

ووقّع الاتفاقية كل من مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، والرئيس التنفيذي للكلية الملكية الأيرلندية للأطباء الدكتور تيري مكواد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير المزيد من الفرص التدريبية للأطباء في برنامج المدن الطبية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا من التخصصات الطبية؛ حيث حرصت المدن الطبية بوزارة الداخلية على توقيع هذه الاتفاقية مع الكلية، التي تمتلك التميز والخبرة في هذا المجال.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود بن ضبيان الرشيدي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لبرنامج تشغيل المدن الطبية لاستقطاب وتدريب الأطباء في التخصصات الطبية الدقيقة؛ حيث ستوفر هذه الاتفاقية العديد من المقاعد التدريبية في المستشفيات والجامعات الأيرلندية تحت مظلة الكلية الملكية الأيرلندية للأطباء.

وأشاد بمستوى الأطباء السعوديين، وقدرتهم على تحقيق متطلبات القبول في برامج الزمالة التي تساعد في بناء الكفاءات الوطنية، والمشاركة في تعزيز الأمن الصحي في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة راعي نهضتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق رؤية بلادنا 2030، وبدعم من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، لإكمال مسيرة التعليم الطبي النوعي والمتميز.

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