الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ‫#جازان

الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه #جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه #جازان.
وقال #التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي، ونتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي.
الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه #جازان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-23
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه #جازان.
وقال #التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي، ونتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
11:30 AM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
05:20 PM
الدفاعات السعودية تدمر صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه #جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه #جازان.
وقال #التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي، ونتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي.