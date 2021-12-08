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مدير "جوازات الأحساء" يدشن حملة " مكارم الأخلاق"

أبرزت دور السعودية في تعزيز القيم والآداب والسلوك

دشن مدير جوازات محافظة الأحساء العميد خالد بن محمد الحملي بمكتبه أعمال حملة "مكارم الأخلاق " والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة .

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية .

واستمع "الحملي " لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء الشيخ محمد بن إبراهيم السبيت .

فيما أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير "جوازات الأحساء" يدشن حملة " مكارم الأخلاق"
سبق

دشن مدير جوازات محافظة الأحساء العميد خالد بن محمد الحملي بمكتبه أعمال حملة "مكارم الأخلاق " والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة .

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية .

واستمع "الحملي " لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء الشيخ محمد بن إبراهيم السبيت .

فيما أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
12:25 AM

مدير "جوازات الأحساء" يدشن حملة " مكارم الأخلاق"

أبرزت دور السعودية في تعزيز القيم والآداب والسلوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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دشن مدير جوازات محافظة الأحساء العميد خالد بن محمد الحملي بمكتبه أعمال حملة "مكارم الأخلاق " والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة .

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية .

واستمع "الحملي " لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء الشيخ محمد بن إبراهيم السبيت .

فيما أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .

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