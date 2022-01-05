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لجنة طوارئ حُمى الضنك بالطائف تؤكد أهمية مكافحة البعوض والقضاء عليه

تعد خطة طوارئ خلال الربع الأول من عام 2022

أكدت لجنة غرفة طوارئ مرض حُمى الضنك بالطائف، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، على أهمية مكافحة البعوض الناقل للمرض، وتكثيف عمليات الرش، والتنسيق المشترك بين القطاعات المختصة للحد من توالد وتكاثر بؤر البعوض الناقل لحُمى الضنك، والقضاء عليها.

ترأس الاجتماع وكيل أمين الطائف للخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني، وعضوية مندوبين عن المحافظة والأمانة، والشؤون الصحية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشركة الوطنية للمياه.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لوكيل أمين الطائف للخدمات، تم بعدها استعراض آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة إيجابيات وسلبيات عمل اللجنة خلال العام المنصرم ٢٠٢١م، وبالتالي العمل على تعزيز الجهود الإيجابية، ومعالجة السلبيات.

واتفقت اللجنة على تحديد أدوار الجهات المشاركة؛ وذلك تمهيدًا لإعداد خطة العمل لغرفة طوارئ مرض حُمى الضنك خلال الربع الأول من عام 2022 واعتمادها.

وكشف الاجتماع عن وجود تشاور وتعاون بين الأمانة ومختلف الجهات ذات العلاقة لاحتواء هذا المرض ومعالجة مسبباته، وبحثَ اللقاء الرؤى المختلفة للمشاركين، مع الحرص المشترك على تفعيل عمل اللجنة من خلال تنفيذ خطة العمل الجاري إعدادها.

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لجنة طوارئ حُمى الضنك بالطائف تؤكد أهمية مكافحة البعوض والقضاء عليه
سبق

أكدت لجنة غرفة طوارئ مرض حُمى الضنك بالطائف، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، على أهمية مكافحة البعوض الناقل للمرض، وتكثيف عمليات الرش، والتنسيق المشترك بين القطاعات المختصة للحد من توالد وتكاثر بؤر البعوض الناقل لحُمى الضنك، والقضاء عليها.

ترأس الاجتماع وكيل أمين الطائف للخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني، وعضوية مندوبين عن المحافظة والأمانة، والشؤون الصحية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشركة الوطنية للمياه.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لوكيل أمين الطائف للخدمات، تم بعدها استعراض آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة إيجابيات وسلبيات عمل اللجنة خلال العام المنصرم ٢٠٢١م، وبالتالي العمل على تعزيز الجهود الإيجابية، ومعالجة السلبيات.

واتفقت اللجنة على تحديد أدوار الجهات المشاركة؛ وذلك تمهيدًا لإعداد خطة العمل لغرفة طوارئ مرض حُمى الضنك خلال الربع الأول من عام 2022 واعتمادها.

وكشف الاجتماع عن وجود تشاور وتعاون بين الأمانة ومختلف الجهات ذات العلاقة لاحتواء هذا المرض ومعالجة مسبباته، وبحثَ اللقاء الرؤى المختلفة للمشاركين، مع الحرص المشترك على تفعيل عمل اللجنة من خلال تنفيذ خطة العمل الجاري إعدادها.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:22 PM

لجنة طوارئ حُمى الضنك بالطائف تؤكد أهمية مكافحة البعوض والقضاء عليه

تعد خطة طوارئ خلال الربع الأول من عام 2022

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فهد العتيبي - الطائف
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أكدت لجنة غرفة طوارئ مرض حُمى الضنك بالطائف، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، على أهمية مكافحة البعوض الناقل للمرض، وتكثيف عمليات الرش، والتنسيق المشترك بين القطاعات المختصة للحد من توالد وتكاثر بؤر البعوض الناقل لحُمى الضنك، والقضاء عليها.

ترأس الاجتماع وكيل أمين الطائف للخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني، وعضوية مندوبين عن المحافظة والأمانة، والشؤون الصحية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشركة الوطنية للمياه.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لوكيل أمين الطائف للخدمات، تم بعدها استعراض آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة إيجابيات وسلبيات عمل اللجنة خلال العام المنصرم ٢٠٢١م، وبالتالي العمل على تعزيز الجهود الإيجابية، ومعالجة السلبيات.

واتفقت اللجنة على تحديد أدوار الجهات المشاركة؛ وذلك تمهيدًا لإعداد خطة العمل لغرفة طوارئ مرض حُمى الضنك خلال الربع الأول من عام 2022 واعتمادها.

وكشف الاجتماع عن وجود تشاور وتعاون بين الأمانة ومختلف الجهات ذات العلاقة لاحتواء هذا المرض ومعالجة مسبباته، وبحثَ اللقاء الرؤى المختلفة للمشاركين، مع الحرص المشترك على تفعيل عمل اللجنة من خلال تنفيذ خطة العمل الجاري إعدادها.

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