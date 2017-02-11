فعاليات "ربيعك صحي" تدعو للحدّ من سمنة الأطفال

أوصت بتجنُّب الحمية العشوائية والتجارية

أوصت فعاليات "ربيعك صحي" التي دعا إليها قسم الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إلى وضع استراتيجيات الوقاية للحد من سمنة الأطفال.



كما أوصت بوضع برامج توعوية بواسطة الإعلام والمدرسة، عن الغذاء الصحي ودور الرياضة في الوقاية والعلاج، والغذاء الصحي الذي يشمل تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بشرب الماء والوجبات السريعة وجميع أنواع الحلويات والشوكولاتة.



وقال المشرف على الحملة البروفيسور عبدالمعين الأغا: إن الفعاليات دعت إلى اعتماد برامج توعية وتثقيف من شأنها تشجيع الأطفال على اتباع أنماط صحية للتغذية، وتشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن؛ حيث ثبت بما لا يترك مجالًا للشك أن الأطفال الذين تُرضعهم أمهاتهم أكثر قابلية على التحكم بأوزانهم.



وأضاف أن الفعاليات أوصت بتجنب وصفات الحمية العشوائية والتجارية، والتي قد تؤدي إلى نقصان سريع في الوزن، معتبرًا أنها تسبب مضاعفات صحية خطيرة؛ كنقص في بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وكذلك تؤدي إلى استعادة الوزن المفقود لاحقًا.



وقال إن على الأهل تخفيف الدهون والسكريات من الوجبات، ومنع المشروبات الغازية، والتشجيع على تناول النشويات والألياف واستهلاك البروتين من مصدر نباتي وحيواني.



وأوضح أن من العوامل المساعدة أيضًا: وضع جدول صارم ومحدد لأوقات الطعام، وتعليم الأطفال على مضغ الأكل ببطء وعدم تناوله أمام التلفزيون، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.



وخلص إلى أن الفعاليات شدّدت على التقليل من شرب عصائر الفاكهة المعلبة، وإن خلت من السكر، أما العصائر الطازجة فهي مفيدة ولكن بمقدار مناسب، والإكثار من الخضار والفاكهة والبروتينات واستخدام الدهون النباتية أو غير المشبعة في تحضير الطعام، والإقلال من النشويات والسكريات العالية السعرات، وتجنُّب المقالي واستبدالها بالمسلوق والمشوي، وتجنب الأكل بين الوجبات الرئيسة.



كما أوصى بتجنب الأغذية الآتية: الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، الحلوى والسكريات المركزة، الأكل أمام التلفزيون. كما أوصى بتناول الوجبات الخفيفة الصحية مثل: الفواكه والخضراوات الطازجة والعصائر الطازجة والزبادي والجبن قليلة الدسم، وتفادي تناول شرائح البطاطس فهي ضارة، وعدم استخدام الطعام كمكافأة (أحيانًا يستخدم الآباء الحلوى كوسيلة لمكافأة الأطفال).