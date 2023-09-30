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خلال "رحلة ألف ميل" .. الإعلامي "محمد التونسي" في ضيافة التلفزيون السعودي

يستعرض نشأته وخبراته ودور الأسرة في تنمية مواهبه وتأسيسه علميًا وأكاديميًا

يعود الإعلامي المخضرم محمد التونسي، المشرف العام على قنوات MBC، للتلفزيون السعودي، حيث يحل ضيفًا على برنامج ألف ميل عند الثامنة والنصف من مساء الخميس، للحديث عن محطاته المختلفة.

وتفصيلاً، يستعرض البرنامج نشأة الضيف في المدينة المنورة ودور أسرته في تنمية مواهبه وتأسيسه علميًا وأكاديميًا من خلال دراسته في جامعة الملك سعود والماجستير في الولايات المتحدة، إضافةً إلى تأثير وإثارة السلطة الرابعة على حياته وكيفية مزاولتها ودعمه للمواهب والأخذ بأيديهم.

ويتطرق البرنامج إلى العديد من القصص والمواقف الطريفة والمؤثرة في حياة التونسي، ومنها غضب والده عليه، ودور الإذاعة المدرسية في تطويره، بالإضافة إلى مواقف في حياته تكشف للمرة الأولى وتربطه بأماكن تاريخية مثل باب السلام وثقافة التطوع والجنون الذي أصابه.

ويتحدث خلال البرنامج عن علاقته بالراحل الدكتور عبدالرحمن الشبيلي ولماذا تيقن الإعلامي الكبير أن الصحافة ليست من كراسي الدراسة وكيف تجاوز العقبات التي واجهته آنذاك والتجارب التي خاضها؟.

يُذكر أن برنامج "ألف ميل" هو برنامج وثائقي يغوص في أعماق بحار الشخصيات الناجحة مستعرضًا بداياتهم مرورًا بالمصاعب وصولاً لحصد النجاح ويهتم البرنامج بكشف تفاصيل دقيقة ترى النور للمرة الأولى، وهو من البرامج المتجددة التي قدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن دوراتها البرامجية التي سعت من خلالها لتكريس الهوية الوطنية وتكريم أبرز رموز الوطن، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وتجاربهم الشخصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال "رحلة ألف ميل" .. الإعلامي "محمد التونسي" في ضيافة التلفزيون السعودي
سبق

يعود الإعلامي المخضرم محمد التونسي، المشرف العام على قنوات MBC، للتلفزيون السعودي، حيث يحل ضيفًا على برنامج ألف ميل عند الثامنة والنصف من مساء الخميس، للحديث عن محطاته المختلفة.

وتفصيلاً، يستعرض البرنامج نشأة الضيف في المدينة المنورة ودور أسرته في تنمية مواهبه وتأسيسه علميًا وأكاديميًا من خلال دراسته في جامعة الملك سعود والماجستير في الولايات المتحدة، إضافةً إلى تأثير وإثارة السلطة الرابعة على حياته وكيفية مزاولتها ودعمه للمواهب والأخذ بأيديهم.

ويتطرق البرنامج إلى العديد من القصص والمواقف الطريفة والمؤثرة في حياة التونسي، ومنها غضب والده عليه، ودور الإذاعة المدرسية في تطويره، بالإضافة إلى مواقف في حياته تكشف للمرة الأولى وتربطه بأماكن تاريخية مثل باب السلام وثقافة التطوع والجنون الذي أصابه.

ويتحدث خلال البرنامج عن علاقته بالراحل الدكتور عبدالرحمن الشبيلي ولماذا تيقن الإعلامي الكبير أن الصحافة ليست من كراسي الدراسة وكيف تجاوز العقبات التي واجهته آنذاك والتجارب التي خاضها؟.

يُذكر أن برنامج "ألف ميل" هو برنامج وثائقي يغوص في أعماق بحار الشخصيات الناجحة مستعرضًا بداياتهم مرورًا بالمصاعب وصولاً لحصد النجاح ويهتم البرنامج بكشف تفاصيل دقيقة ترى النور للمرة الأولى، وهو من البرامج المتجددة التي قدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن دوراتها البرامجية التي سعت من خلالها لتكريس الهوية الوطنية وتكريم أبرز رموز الوطن، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وتجاربهم الشخصية.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:44 PM

خلال "رحلة ألف ميل" .. الإعلامي "محمد التونسي" في ضيافة التلفزيون السعودي

يستعرض نشأته وخبراته ودور الأسرة في تنمية مواهبه وتأسيسه علميًا وأكاديميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعود الإعلامي المخضرم محمد التونسي، المشرف العام على قنوات MBC، للتلفزيون السعودي، حيث يحل ضيفًا على برنامج ألف ميل عند الثامنة والنصف من مساء الخميس، للحديث عن محطاته المختلفة.

وتفصيلاً، يستعرض البرنامج نشأة الضيف في المدينة المنورة ودور أسرته في تنمية مواهبه وتأسيسه علميًا وأكاديميًا من خلال دراسته في جامعة الملك سعود والماجستير في الولايات المتحدة، إضافةً إلى تأثير وإثارة السلطة الرابعة على حياته وكيفية مزاولتها ودعمه للمواهب والأخذ بأيديهم.

ويتطرق البرنامج إلى العديد من القصص والمواقف الطريفة والمؤثرة في حياة التونسي، ومنها غضب والده عليه، ودور الإذاعة المدرسية في تطويره، بالإضافة إلى مواقف في حياته تكشف للمرة الأولى وتربطه بأماكن تاريخية مثل باب السلام وثقافة التطوع والجنون الذي أصابه.

ويتحدث خلال البرنامج عن علاقته بالراحل الدكتور عبدالرحمن الشبيلي ولماذا تيقن الإعلامي الكبير أن الصحافة ليست من كراسي الدراسة وكيف تجاوز العقبات التي واجهته آنذاك والتجارب التي خاضها؟.

يُذكر أن برنامج "ألف ميل" هو برنامج وثائقي يغوص في أعماق بحار الشخصيات الناجحة مستعرضًا بداياتهم مرورًا بالمصاعب وصولاً لحصد النجاح ويهتم البرنامج بكشف تفاصيل دقيقة ترى النور للمرة الأولى، وهو من البرامج المتجددة التي قدمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن دوراتها البرامجية التي سعت من خلالها لتكريس الهوية الوطنية وتكريم أبرز رموز الوطن، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وتجاربهم الشخصية.

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