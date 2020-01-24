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نيران قناص تقتل "ظبيًا" في محمية برياض الخبراء

تعد من أكبر محميات القصيم وتحتضن نباتات وحيوانات النادرة

تعرضت محمية رجم البرد برياض الخبراء بالقصيم، لاعتداء أحد العابثين؛ حيث أطلق رصاصاته فأصاب إحدى الغزلان النادرة المهددة بالانقراض.

وتعد هذه المحمية من أكبر محميات القصيم، وتحتضن بعض النباتات والحيوانات النادرة.

وتتعرض بين حينٍ وآخر لإطلاق النيران خلال السنوات الأخيرة لأهدافٍ عبثية، وكان آخر هذه الاعتداءات موت غزال "الظبي" برصاصتي قناصٍ محترف أصاب الضحية فجر يوم الخميس.

وقال صاحب المحمية لـ"سبق": تعرضت محميتي للاعتداء على مدار ثلاثة أعوام؛ فقد قُتل عندي النعام قبل مدة، ويوم الخميس تعرض "الظبي" لإطلاق النيران؛ ما تسبب في موته؛ فهم يأتون بالليل ويشعلون ضوء السيارة، وعادة الحيوانات تتبع مصدر النور، فيطلقون عليها النار كما حصل مع الضحية الأخيرة.

وأضاف: أبلغت الشرطة وسيحضرون للموقع، ومحميتي أجمع بها النبات النادر مع الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن يعتدون على هذه النوادر لا هدف لهم إلا العبث.

محمية رجم البرد القصيم غزال الظبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيران قناص تقتل "ظبيًا" في محمية برياض الخبراء
سبق

تعرضت محمية رجم البرد برياض الخبراء بالقصيم، لاعتداء أحد العابثين؛ حيث أطلق رصاصاته فأصاب إحدى الغزلان النادرة المهددة بالانقراض.

وتعد هذه المحمية من أكبر محميات القصيم، وتحتضن بعض النباتات والحيوانات النادرة.

وتتعرض بين حينٍ وآخر لإطلاق النيران خلال السنوات الأخيرة لأهدافٍ عبثية، وكان آخر هذه الاعتداءات موت غزال "الظبي" برصاصتي قناصٍ محترف أصاب الضحية فجر يوم الخميس.

وقال صاحب المحمية لـ"سبق": تعرضت محميتي للاعتداء على مدار ثلاثة أعوام؛ فقد قُتل عندي النعام قبل مدة، ويوم الخميس تعرض "الظبي" لإطلاق النيران؛ ما تسبب في موته؛ فهم يأتون بالليل ويشعلون ضوء السيارة، وعادة الحيوانات تتبع مصدر النور، فيطلقون عليها النار كما حصل مع الضحية الأخيرة.

وأضاف: أبلغت الشرطة وسيحضرون للموقع، ومحميتي أجمع بها النبات النادر مع الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن يعتدون على هذه النوادر لا هدف لهم إلا العبث.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
04:43 PM
اخر تعديل
24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
06:48 PM

نيران قناص تقتل "ظبيًا" في محمية برياض الخبراء

تعد من أكبر محميات القصيم وتحتضن نباتات وحيوانات النادرة

A A A
بدر العتيبي - القصيم
3
8,200

تعرضت محمية رجم البرد برياض الخبراء بالقصيم، لاعتداء أحد العابثين؛ حيث أطلق رصاصاته فأصاب إحدى الغزلان النادرة المهددة بالانقراض.

وتعد هذه المحمية من أكبر محميات القصيم، وتحتضن بعض النباتات والحيوانات النادرة.

وتتعرض بين حينٍ وآخر لإطلاق النيران خلال السنوات الأخيرة لأهدافٍ عبثية، وكان آخر هذه الاعتداءات موت غزال "الظبي" برصاصتي قناصٍ محترف أصاب الضحية فجر يوم الخميس.

وقال صاحب المحمية لـ"سبق": تعرضت محميتي للاعتداء على مدار ثلاثة أعوام؛ فقد قُتل عندي النعام قبل مدة، ويوم الخميس تعرض "الظبي" لإطلاق النيران؛ ما تسبب في موته؛ فهم يأتون بالليل ويشعلون ضوء السيارة، وعادة الحيوانات تتبع مصدر النور، فيطلقون عليها النار كما حصل مع الضحية الأخيرة.

وأضاف: أبلغت الشرطة وسيحضرون للموقع، ومحميتي أجمع بها النبات النادر مع الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن يعتدون على هذه النوادر لا هدف لهم إلا العبث.

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