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هذه الأطعمة لها القدرة على تخليصك من القلق والتوتر والاكتئاب

دراسة حديثة: بعضها يقي من أمراض القلب وتعزز مستويات الطاقة

أكدت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة والمشروبات لها قدرة على تخليص الفرد من الضغوط النفسية والتوتر والقلق والاكتئاب.

ونشر موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، قائمة بهذه الأطعمة جاءت على النحو التالي:

تساعد الشوكولاتة الداكنة على الوقاية من أمراض القلب وتخفيف التوتر وتحسين المزاج، ويؤكد الخبراء حقيقة أنها تساعد على تحسين صحة الدماغ.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك عربي"؛ فإن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من "الثيانين"، وهو حمض أميني يساعد في تقليل مستويات القلق.

وبحسب الدراسة؛ فإن التوابل مثل الكركم والقرفة والحبهان، تزود الجسم بمضادات الأكسدة وتعزز مستوى الطاقة وتقلل من التوتر والقلق.

فيما أكدت أن السبانخ مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي يعتبر معدنًا مهمًّا ويلعب دورًا بارزًا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمات في جسم الإنسان، كما أنه مفيد في علاج القلق والتوتر.

وأوضحت أن النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة بروبيوتيك يقوم بتحفيز الجسم على عدم الاستجابة للتوتر ومستويات القلق، ويعد الزبادي مصدرًا غنيًّا لمادة البروبيوتيك.

الضغوط النفسية الشوكولاتة الداكنة

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هذه الأطعمة لها القدرة على تخليصك من القلق والتوتر والاكتئاب
سبق

أكدت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة والمشروبات لها قدرة على تخليص الفرد من الضغوط النفسية والتوتر والقلق والاكتئاب.

ونشر موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، قائمة بهذه الأطعمة جاءت على النحو التالي:

تساعد الشوكولاتة الداكنة على الوقاية من أمراض القلب وتخفيف التوتر وتحسين المزاج، ويؤكد الخبراء حقيقة أنها تساعد على تحسين صحة الدماغ.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك عربي"؛ فإن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من "الثيانين"، وهو حمض أميني يساعد في تقليل مستويات القلق.

وبحسب الدراسة؛ فإن التوابل مثل الكركم والقرفة والحبهان، تزود الجسم بمضادات الأكسدة وتعزز مستوى الطاقة وتقلل من التوتر والقلق.

فيما أكدت أن السبانخ مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي يعتبر معدنًا مهمًّا ويلعب دورًا بارزًا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمات في جسم الإنسان، كما أنه مفيد في علاج القلق والتوتر.

وأوضحت أن النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة بروبيوتيك يقوم بتحفيز الجسم على عدم الاستجابة للتوتر ومستويات القلق، ويعد الزبادي مصدرًا غنيًّا لمادة البروبيوتيك.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:10 PM

هذه الأطعمة لها القدرة على تخليصك من القلق والتوتر والاكتئاب

دراسة حديثة: بعضها يقي من أمراض القلب وتعزز مستويات الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,016

أكدت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة والمشروبات لها قدرة على تخليص الفرد من الضغوط النفسية والتوتر والقلق والاكتئاب.

ونشر موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، قائمة بهذه الأطعمة جاءت على النحو التالي:

تساعد الشوكولاتة الداكنة على الوقاية من أمراض القلب وتخفيف التوتر وتحسين المزاج، ويؤكد الخبراء حقيقة أنها تساعد على تحسين صحة الدماغ.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك عربي"؛ فإن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من "الثيانين"، وهو حمض أميني يساعد في تقليل مستويات القلق.

وبحسب الدراسة؛ فإن التوابل مثل الكركم والقرفة والحبهان، تزود الجسم بمضادات الأكسدة وتعزز مستوى الطاقة وتقلل من التوتر والقلق.

فيما أكدت أن السبانخ مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي يعتبر معدنًا مهمًّا ويلعب دورًا بارزًا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمات في جسم الإنسان، كما أنه مفيد في علاج القلق والتوتر.

وأوضحت أن النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة بروبيوتيك يقوم بتحفيز الجسم على عدم الاستجابة للتوتر ومستويات القلق، ويعد الزبادي مصدرًا غنيًّا لمادة البروبيوتيك.

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