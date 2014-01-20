أمواج عاتية تفتك بقارب في "المتوسط".. وغرق 117 مهاجراً

بينهم 10 نساء وطفلان أحدهما رضيع

غرق نحو 117 مهاجراً، بعد أن غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين، فيما جرى إنقاذ ثلاثة مهاجرين، بعد غرق القارب في البحر المتوسط، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم (السبت).

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم المنظمة فلافيو دي جياكومو، أن الناجين الثلاثة أخبروهم أن العدد كان 120 مهاجراً عندما غادروا ليبيا مساء الخميس الماضي، وبعد 10 أو 11 ساعة في البحر، بدأ القارب في الغرق وبدأ الناس أيضاً يغرقون.

وأوضح "جياكومو" أن من كانوا على متن القارب جاؤوا في الأساس من غرب إفريقيا.





وأضاف أن القارب كان على متنه عشر نساء من بينهن امرأة حبلى وطفلان أحدهما عمره شهران فقط.

من جهته، ذكر الأميرال فابيو اجوستيني لمحطة "راي نيوز 24" التلفزيونية الرسمية، أن طائرة عسكرية إيطالية كانت تقوم بدورية فوق البحر الجمعة الماضي عندما رصدت القارب للمرة الأولى، وهو يغرق في أمواج متلاطمة، وألقت طوقي نجاة في المياه قبل أن تضطر للمغادرة بسبب نفاد الوقود.

وأضاف أن طائرة هليكوبتر أرسلتها سفينة تابعة للبحرية أنقذت ثلاثة أشخاص كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة أجسامهم، ونقلوا للمستشفى في جزيرة لامبيدوزا.

وأشار "أجوستيني" إلى رصد ثلاثة أجساد على الأقل في المياه وبدا أنها جثث.