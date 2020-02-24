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مقتل وإصابة 10 جنود أتراك في غارات روسية وسورية

إعطاب واحتراق عدة آليات تابعة لأنقرة

قُتل وجرح نحو 10 جنود أتراك اليوم (الاثنين)؛ جراء استهداف طائرات حربية تابعة لروسيا والنظام السوري، نقطة تركية في منطقة كنصفرة الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين المرصد أن الاستهداف تسبب في إعطاب واحتراق عدة آليات تركية.

وذكر أن عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام السوري وروسيا اليوم ارتفع إلى 120، استهدفت خلالها بلدات: بليون، واحسم، والبارة، وفطيرة، وكوكبة، ومحمبل، وكفرنبل، وحزارين، وبسقلا، ومحيط معرة حرمة، وبلدات وقرى أخرى واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب.

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مقتل وإصابة 10 جنود أتراك في غارات روسية وسورية
سبق

قُتل وجرح نحو 10 جنود أتراك اليوم (الاثنين)؛ جراء استهداف طائرات حربية تابعة لروسيا والنظام السوري، نقطة تركية في منطقة كنصفرة الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين المرصد أن الاستهداف تسبب في إعطاب واحتراق عدة آليات تركية.

وذكر أن عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام السوري وروسيا اليوم ارتفع إلى 120، استهدفت خلالها بلدات: بليون، واحسم، والبارة، وفطيرة، وكوكبة، ومحمبل، وكفرنبل، وحزارين، وبسقلا، ومحيط معرة حرمة، وبلدات وقرى أخرى واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
05:16 PM

مقتل وإصابة 10 جنود أتراك في غارات روسية وسورية

إعطاب واحتراق عدة آليات تابعة لأنقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وجرح نحو 10 جنود أتراك اليوم (الاثنين)؛ جراء استهداف طائرات حربية تابعة لروسيا والنظام السوري، نقطة تركية في منطقة كنصفرة الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين المرصد أن الاستهداف تسبب في إعطاب واحتراق عدة آليات تركية.

وذكر أن عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام السوري وروسيا اليوم ارتفع إلى 120، استهدفت خلالها بلدات: بليون، واحسم، والبارة، وفطيرة، وكوكبة، ومحمبل، وكفرنبل، وحزارين، وبسقلا، ومحيط معرة حرمة، وبلدات وقرى أخرى واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب.

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