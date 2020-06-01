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"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت من أمطار ورياح وبرد على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفاء، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

مديرية الدفاع المدني تقلبات جوية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفاء، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:44 PM

"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت من أمطار ورياح وبرد على عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفاء، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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