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استئصال أمعاء طفل عمره يوم واحد بمستشفى الملك عبد الله ببيشة‎

وزنه كيلو ونصف.. وتمكن من الرضاعة الكاملة.. وحالته مطمئنة

أجرى فريق طبي بمستشفى الملك عبد الله ببيشة، جراحة ناجحة لطفل عمره يوم واحد ويزن كيلو ونصف كيلو كان يعاني من انسداد في الأمعاء. وهو الآن بصحة جيدة.

وأثبتت الفحوصات انسداد أمعاء الطفل باستثناء 20 سنتمترا، وهي مساحة غير كافية لحياته، وعليه تم التدخل الجراحي وإصلاح الأمعاء السفلية واستئصال الأمعاء الغير صالحة.

واستمر الرضيع في العناية المركزة لحديثي الولادة على التغذية الوريدية والأنابيب بمتابعة وإشراف طبي من استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى، الدكتور عبد الرحمن المعاوي، وبفضل الله وكرمه تمكن الطفل من الرضاعة الكاملة وبشكل طبيعي، وجميع مؤشراته الحيوية طبيعية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استئصال أمعاء طفل عمره يوم واحد بمستشفى الملك عبد الله ببيشة‎
سبق

أجرى فريق طبي بمستشفى الملك عبد الله ببيشة، جراحة ناجحة لطفل عمره يوم واحد ويزن كيلو ونصف كيلو كان يعاني من انسداد في الأمعاء. وهو الآن بصحة جيدة.

وأثبتت الفحوصات انسداد أمعاء الطفل باستثناء 20 سنتمترا، وهي مساحة غير كافية لحياته، وعليه تم التدخل الجراحي وإصلاح الأمعاء السفلية واستئصال الأمعاء الغير صالحة.

واستمر الرضيع في العناية المركزة لحديثي الولادة على التغذية الوريدية والأنابيب بمتابعة وإشراف طبي من استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى، الدكتور عبد الرحمن المعاوي، وبفضل الله وكرمه تمكن الطفل من الرضاعة الكاملة وبشكل طبيعي، وجميع مؤشراته الحيوية طبيعية .

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
02:57 PM

استئصال أمعاء طفل عمره يوم واحد بمستشفى الملك عبد الله ببيشة‎

وزنه كيلو ونصف.. وتمكن من الرضاعة الكاملة.. وحالته مطمئنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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6,420

أجرى فريق طبي بمستشفى الملك عبد الله ببيشة، جراحة ناجحة لطفل عمره يوم واحد ويزن كيلو ونصف كيلو كان يعاني من انسداد في الأمعاء. وهو الآن بصحة جيدة.

وأثبتت الفحوصات انسداد أمعاء الطفل باستثناء 20 سنتمترا، وهي مساحة غير كافية لحياته، وعليه تم التدخل الجراحي وإصلاح الأمعاء السفلية واستئصال الأمعاء الغير صالحة.

واستمر الرضيع في العناية المركزة لحديثي الولادة على التغذية الوريدية والأنابيب بمتابعة وإشراف طبي من استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى، الدكتور عبد الرحمن المعاوي، وبفضل الله وكرمه تمكن الطفل من الرضاعة الكاملة وبشكل طبيعي، وجميع مؤشراته الحيوية طبيعية .

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