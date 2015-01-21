النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حريق بأحد الأحواش بجدة يؤدي لتفحم جثتَيْ شخصَيْن.. والمعلومات الأولية: لا شبهة جنائية‎

الجهات المعنية نقلت الجثتين للطب الشرعي وتبحث عن هويتَيْ المتوفيَيْن ومالك الموقع

تحقق الجهات المعنية بجدة في حادثة تفحم جثتَيْ شخصَيْن داخل إحدى الغرف بحي القوزين جنوب المحافظة؛ وذلك إثر حريق اندلع في مواد إسفنج وقطن. وتشير المعلومات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية تلقت بلاغًا من أحد الأحواش بحي القوزين بالخمرة؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني، وأخمدت الحريق، وعثرت على جثتين متفحمتين بالكامل داخل غرفة في الفناء، وكانت الأبواب مفتوحة، ولا يوجد عليها آثار عنف، ويوجد داخل الغرفة إسفنج وملابس قديمة وقطن بكميات كبيرة؛ ما أسهم في سرعة نشوب الحريق وانتشاره.

وأكدت المصادر أنه لم يتضح وجود شبهة جنائية؛ وذلك لكون الموقع مدمَّرًا، والجثتَيْن متفحمتَيْن بالكامل. وقد تم نقل الجثتَيْن للطب الشرعي للكشف الظاهري عليهما، والتوصل لهويتَيْهما، ولمالك الموقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حريق بأحد الأحواش بجدة يؤدي لتفحم جثتَيْ شخصَيْن.. والمعلومات الأولية: لا شبهة جنائية‎
سبق

تحقق الجهات المعنية بجدة في حادثة تفحم جثتَيْ شخصَيْن داخل إحدى الغرف بحي القوزين جنوب المحافظة؛ وذلك إثر حريق اندلع في مواد إسفنج وقطن. وتشير المعلومات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية تلقت بلاغًا من أحد الأحواش بحي القوزين بالخمرة؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني، وأخمدت الحريق، وعثرت على جثتين متفحمتين بالكامل داخل غرفة في الفناء، وكانت الأبواب مفتوحة، ولا يوجد عليها آثار عنف، ويوجد داخل الغرفة إسفنج وملابس قديمة وقطن بكميات كبيرة؛ ما أسهم في سرعة نشوب الحريق وانتشاره.

وأكدت المصادر أنه لم يتضح وجود شبهة جنائية؛ وذلك لكون الموقع مدمَّرًا، والجثتَيْن متفحمتَيْن بالكامل. وقد تم نقل الجثتَيْن للطب الشرعي للكشف الظاهري عليهما، والتوصل لهويتَيْهما، ولمالك الموقع.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
12:05 AM

حريق بأحد الأحواش بجدة يؤدي لتفحم جثتَيْ شخصَيْن.. والمعلومات الأولية: لا شبهة جنائية‎

الجهات المعنية نقلت الجثتين للطب الشرعي وتبحث عن هويتَيْ المتوفيَيْن ومالك الموقع

A A A
سعود الدعجاني - جدة
4
12,179

تحقق الجهات المعنية بجدة في حادثة تفحم جثتَيْ شخصَيْن داخل إحدى الغرف بحي القوزين جنوب المحافظة؛ وذلك إثر حريق اندلع في مواد إسفنج وقطن. وتشير المعلومات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية تلقت بلاغًا من أحد الأحواش بحي القوزين بالخمرة؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني، وأخمدت الحريق، وعثرت على جثتين متفحمتين بالكامل داخل غرفة في الفناء، وكانت الأبواب مفتوحة، ولا يوجد عليها آثار عنف، ويوجد داخل الغرفة إسفنج وملابس قديمة وقطن بكميات كبيرة؛ ما أسهم في سرعة نشوب الحريق وانتشاره.

وأكدت المصادر أنه لم يتضح وجود شبهة جنائية؛ وذلك لكون الموقع مدمَّرًا، والجثتَيْن متفحمتَيْن بالكامل. وقد تم نقل الجثتَيْن للطب الشرعي للكشف الظاهري عليهما، والتوصل لهويتَيْهما، ولمالك الموقع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,164
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,517
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,407

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة