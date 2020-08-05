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جامعات وكليات الرياض تدعو الطلاب المرشحين للدراسة لـ "تأكيد القبول"

عبر موقع القبول الموحد حتى الساعة 12 ظهر غدٍ قبل انتهاء الفترة المحددة

دعت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الطلاب المرشحين للقبول النهائي للدخول للموقع الإلكتروني وتأكيد الرغبة قبل انتهاء الفترة المحددة.

وأوضحت اللجنة، أن آخر مهلة لتأكيد القبول تنتهي غدًا الخميس الساعة الـ 12 ظهرًا، حيث سيتم إلغاء قبول أي متقدم لم يوافق على الترشيح.

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جامعات وكليات الرياض تدعو الطلاب المرشحين للدراسة لـ "تأكيد القبول"
سبق

دعت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الطلاب المرشحين للقبول النهائي للدخول للموقع الإلكتروني وتأكيد الرغبة قبل انتهاء الفترة المحددة.

وأوضحت اللجنة، أن آخر مهلة لتأكيد القبول تنتهي غدًا الخميس الساعة الـ 12 ظهرًا، حيث سيتم إلغاء قبول أي متقدم لم يوافق على الترشيح.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
10:31 PM

جامعات وكليات الرياض تدعو الطلاب المرشحين للدراسة لـ "تأكيد القبول"

عبر موقع القبول الموحد حتى الساعة 12 ظهر غدٍ قبل انتهاء الفترة المحددة

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فهد الغبيوي - الرياض
0
542

دعت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الطلاب المرشحين للقبول النهائي للدخول للموقع الإلكتروني وتأكيد الرغبة قبل انتهاء الفترة المحددة.

وأوضحت اللجنة، أن آخر مهلة لتأكيد القبول تنتهي غدًا الخميس الساعة الـ 12 ظهرًا، حيث سيتم إلغاء قبول أي متقدم لم يوافق على الترشيح.

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