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فرع "الإسلامية" بالجوف يودع الحجاج من المطار بهدايا توعوية ورقمية

بالإضافة إلى الرقم الإلكتروني للمكتبة الإسلامية الإلكترونية الذكية

ودّع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف وبمتابعة من مديرها الشيخ محمد عمر السائح، حجاج بيت الله الحرام من مطار الجوف، حيث تم توزيع الكتب التوعوية والإرشادية والرقم الإلكتروني للمكتبة الإسلامية الإلكترونية الذكية التي تم كذلك توزيعها لحجاج أهل الجوف المغادرين للمشاعر المقدسة عبر مطار الجوف.

وأبدى الحجاج ارتياحهم عن الخدمات التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالجوف إلى ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية، وهذه المبادرة من جناح الشؤون الإسلامية بالجوف الذي يشرف عليه خالد أحمد العلي.

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فرع "الإسلامية" بالجوف يودع الحجاج من المطار بهدايا توعوية ورقمية
سبق

ودّع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف وبمتابعة من مديرها الشيخ محمد عمر السائح، حجاج بيت الله الحرام من مطار الجوف، حيث تم توزيع الكتب التوعوية والإرشادية والرقم الإلكتروني للمكتبة الإسلامية الإلكترونية الذكية التي تم كذلك توزيعها لحجاج أهل الجوف المغادرين للمشاعر المقدسة عبر مطار الجوف.

وأبدى الحجاج ارتياحهم عن الخدمات التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالجوف إلى ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية، وهذه المبادرة من جناح الشؤون الإسلامية بالجوف الذي يشرف عليه خالد أحمد العلي.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
01:04 AM

فرع "الإسلامية" بالجوف يودع الحجاج من المطار بهدايا توعوية ورقمية

بالإضافة إلى الرقم الإلكتروني للمكتبة الإسلامية الإلكترونية الذكية

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
41

ودّع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف وبمتابعة من مديرها الشيخ محمد عمر السائح، حجاج بيت الله الحرام من مطار الجوف، حيث تم توزيع الكتب التوعوية والإرشادية والرقم الإلكتروني للمكتبة الإسلامية الإلكترونية الذكية التي تم كذلك توزيعها لحجاج أهل الجوف المغادرين للمشاعر المقدسة عبر مطار الجوف.

وأبدى الحجاج ارتياحهم عن الخدمات التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالجوف إلى ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية، وهذه المبادرة من جناح الشؤون الإسلامية بالجوف الذي يشرف عليه خالد أحمد العلي.

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