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"سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة "الراجح" ونجله يروى لحظاته الأخيرة

وصفه بمحب لوطنه ومخلص بكل المقاييس وقال: كسب احترام علماء "ناسا"

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة في وفاة الدكتور سعد بن محمد الراجح استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي عضو الفريق العلمي لرحلة مكوك الفضاء ديسكفري 1985.

وأعرب الأمير في اتصال هاتفي بأسرة الفقيد عن حزنه لرحيل "الراجح"، واصفاً إياه بأنه "محب لوطنه ومخلص بكل المقاييس، وقد كان له دور كبير وبارز لإنجاح مهمة رحلة الفضاء 1985 كما كان عضواً فاعلاً ومتخصصاً في مجال التجارب كباحث مشارك في التجربة الطبية الفرنسية التي تمت في الرحلة، وكسب احترام علماء ناسا الأمريكية لما يتمتع به من علم ومهنية ودقة أداء".


وأوضح أن الراحل عمل لسنوات طويلة في خدمة الناس في مجال تخصصه الطبي كاستشاري مخ وأعصاب، وكان من الأطباء الذين أشرفوا على متابعة علاج الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمة الله-.


وأعرب محمد بن سعد الراجح، نجل الفقيد، باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان على تعزيته ومواساته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر في تواصلهم مع أبناء وطنهم في الأفراح والأتراح، مؤكداً أن والده كان يؤدي عمله قبل وفاته؛ حيث استقبل في عيادته الطبية نحو 30 مريضاً وعاد إلى منزله وتناول العشاء مع أفراد أسرته لكنه وبعد منتصف الليل شعر بأزمة في صدره وطلب من أسرته نقله للمستشفى؛ حيث توفي لاحقًا وأديت الصلاة عليه ظهر الجمعة بمدينة الرياض.

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"سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة "الراجح" ونجله يروى لحظاته الأخيرة
سبق

قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة في وفاة الدكتور سعد بن محمد الراجح استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي عضو الفريق العلمي لرحلة مكوك الفضاء ديسكفري 1985.

وأعرب الأمير في اتصال هاتفي بأسرة الفقيد عن حزنه لرحيل "الراجح"، واصفاً إياه بأنه "محب لوطنه ومخلص بكل المقاييس، وقد كان له دور كبير وبارز لإنجاح مهمة رحلة الفضاء 1985 كما كان عضواً فاعلاً ومتخصصاً في مجال التجارب كباحث مشارك في التجربة الطبية الفرنسية التي تمت في الرحلة، وكسب احترام علماء ناسا الأمريكية لما يتمتع به من علم ومهنية ودقة أداء".


وأوضح أن الراحل عمل لسنوات طويلة في خدمة الناس في مجال تخصصه الطبي كاستشاري مخ وأعصاب، وكان من الأطباء الذين أشرفوا على متابعة علاج الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمة الله-.


وأعرب محمد بن سعد الراجح، نجل الفقيد، باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان على تعزيته ومواساته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر في تواصلهم مع أبناء وطنهم في الأفراح والأتراح، مؤكداً أن والده كان يؤدي عمله قبل وفاته؛ حيث استقبل في عيادته الطبية نحو 30 مريضاً وعاد إلى منزله وتناول العشاء مع أفراد أسرته لكنه وبعد منتصف الليل شعر بأزمة في صدره وطلب من أسرته نقله للمستشفى؛ حيث توفي لاحقًا وأديت الصلاة عليه ظهر الجمعة بمدينة الرياض.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
06:14 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
07:26 PM

"سلطان بن سلمان" يعزي في وفاة "الراجح" ونجله يروى لحظاته الأخيرة

وصفه بمحب لوطنه ومخلص بكل المقاييس وقال: كسب احترام علماء "ناسا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة في وفاة الدكتور سعد بن محمد الراجح استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي عضو الفريق العلمي لرحلة مكوك الفضاء ديسكفري 1985.

وأعرب الأمير في اتصال هاتفي بأسرة الفقيد عن حزنه لرحيل "الراجح"، واصفاً إياه بأنه "محب لوطنه ومخلص بكل المقاييس، وقد كان له دور كبير وبارز لإنجاح مهمة رحلة الفضاء 1985 كما كان عضواً فاعلاً ومتخصصاً في مجال التجارب كباحث مشارك في التجربة الطبية الفرنسية التي تمت في الرحلة، وكسب احترام علماء ناسا الأمريكية لما يتمتع به من علم ومهنية ودقة أداء".


وأوضح أن الراحل عمل لسنوات طويلة في خدمة الناس في مجال تخصصه الطبي كاستشاري مخ وأعصاب، وكان من الأطباء الذين أشرفوا على متابعة علاج الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمة الله-.


وأعرب محمد بن سعد الراجح، نجل الفقيد، باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان على تعزيته ومواساته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر في تواصلهم مع أبناء وطنهم في الأفراح والأتراح، مؤكداً أن والده كان يؤدي عمله قبل وفاته؛ حيث استقبل في عيادته الطبية نحو 30 مريضاً وعاد إلى منزله وتناول العشاء مع أفراد أسرته لكنه وبعد منتصف الليل شعر بأزمة في صدره وطلب من أسرته نقله للمستشفى؛ حيث توفي لاحقًا وأديت الصلاة عليه ظهر الجمعة بمدينة الرياض.

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