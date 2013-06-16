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على ذمة الصحفي المغربي "جمال براوي".. "حمدالله" سينتقل لأحد الأندية الإيطالية

فجّر الصحفي المغربي جمال براوي، المقرب من عائلة اللاعب عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف النصر، مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال "براوي" في تصريحات إذاعية مغربية: إن اللاعب سينتقل في خلال أسبوعين لنادٍ إيطالي كبير سيشارك في التشامبيونز لييج.

ومن المعروف أن الأندية الإيطالية المتأهلة لدوري الأبطال هي يوفنتوس، أتلانتا، نابولي، إنتر ميلان.

وشغل "حمدالله" الرأي العام المغربي بسبب رحيله المفاجئ عن صفوف منتخب بلاده الذي يتأهب لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وكان "حمدالله" قد انضم لصفوف النصر بداية الموسم الماضي؛ حيث تألق اللاعب مع فريقه وقاده لتحقيق لقب الدوري، كما حقق اللاعب نفسه لقب هداف المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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على ذمة الصحفي المغربي "جمال براوي".. "حمدالله" سينتقل لأحد الأندية الإيطالية
سبق

فجّر الصحفي المغربي جمال براوي، المقرب من عائلة اللاعب عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف النصر، مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال "براوي" في تصريحات إذاعية مغربية: إن اللاعب سينتقل في خلال أسبوعين لنادٍ إيطالي كبير سيشارك في التشامبيونز لييج.

ومن المعروف أن الأندية الإيطالية المتأهلة لدوري الأبطال هي يوفنتوس، أتلانتا، نابولي، إنتر ميلان.

وشغل "حمدالله" الرأي العام المغربي بسبب رحيله المفاجئ عن صفوف منتخب بلاده الذي يتأهب لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وكان "حمدالله" قد انضم لصفوف النصر بداية الموسم الماضي؛ حيث تألق اللاعب مع فريقه وقاده لتحقيق لقب الدوري، كما حقق اللاعب نفسه لقب هداف المسابقة.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
01:15 PM

على ذمة الصحفي المغربي "جمال براوي".. "حمدالله" سينتقل لأحد الأندية الإيطالية

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محمد السيّد - الرياض
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فجّر الصحفي المغربي جمال براوي، المقرب من عائلة اللاعب عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف النصر، مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال "براوي" في تصريحات إذاعية مغربية: إن اللاعب سينتقل في خلال أسبوعين لنادٍ إيطالي كبير سيشارك في التشامبيونز لييج.

ومن المعروف أن الأندية الإيطالية المتأهلة لدوري الأبطال هي يوفنتوس، أتلانتا، نابولي، إنتر ميلان.

وشغل "حمدالله" الرأي العام المغربي بسبب رحيله المفاجئ عن صفوف منتخب بلاده الذي يتأهب لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وكان "حمدالله" قد انضم لصفوف النصر بداية الموسم الماضي؛ حيث تألق اللاعب مع فريقه وقاده لتحقيق لقب الدوري، كما حقق اللاعب نفسه لقب هداف المسابقة.

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200 مليون

26 ديسمبر
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