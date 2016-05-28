ألمانيا تسجّل 7380 إصابة جديدة بكورونا و192 وفاة
طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و192 وفاة.
وذكر معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و669870 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88187 وفاة.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا تسجّل 7380 إصابة جديدة بكورونا و192 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-28
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و192 وفاة.
وذكر معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و669870 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88187 وفاة.
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
01:37 PM
ألمانيا تسجّل 7380 إصابة جديدة بكورونا و192 وفاة
طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و192 وفاة.
وذكر معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و669870 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88187 وفاة.