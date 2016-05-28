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ألمانيا تسجّل 7380 إصابة جديدة بكورونا و192 وفاة

طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و192 وفاة.

وذكر معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و669870 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88187 وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجّل 7380 إصابة جديدة بكورونا و192 وفاة
سبق

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و192 وفاة.

وذكر معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و669870 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88187 وفاة.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
01:37 PM

ألمانيا تسجّل 7380 إصابة جديدة بكورونا و192 وفاة

طبقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و192 وفاة.

وذكر معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و669870 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88187 وفاة.

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