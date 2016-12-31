النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استبعاد أيمن والصليهم أمام الفيصلي .. النصر يبحث عن النقاط الثلاث

أنهى النصر، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، في افتتاح الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتنوعت الحصة التدريبية ما بين اللياقة المتنوعة، والركض حول الملعب، وطبق مدرب الفريق آلين هورفت بعض الجمل التكتيكية.

من جهة ثانية، استبعد هورفت، الثنائي عبد المجيد الصليهم وأيمن يحيى عن مواجهة الفيصلي، من أجل التعافي الكامل من الإصابة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
استبعاد أيمن والصليهم أمام الفيصلي .. النصر يبحث عن النقاط الثلاث
سبق

أنهى النصر، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، في افتتاح الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتنوعت الحصة التدريبية ما بين اللياقة المتنوعة، والركض حول الملعب، وطبق مدرب الفريق آلين هورفت بعض الجمل التكتيكية.

من جهة ثانية، استبعد هورفت، الثنائي عبد المجيد الصليهم وأيمن يحيى عن مواجهة الفيصلي، من أجل التعافي الكامل من الإصابة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:45 PM

استبعاد أيمن والصليهم أمام الفيصلي .. النصر يبحث عن النقاط الثلاث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,121

أنهى النصر، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، في افتتاح الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتنوعت الحصة التدريبية ما بين اللياقة المتنوعة، والركض حول الملعب، وطبق مدرب الفريق آلين هورفت بعض الجمل التكتيكية.

من جهة ثانية، استبعد هورفت، الثنائي عبد المجيد الصليهم وأيمن يحيى عن مواجهة الفيصلي، من أجل التعافي الكامل من الإصابة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,975
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,790
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,459

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة