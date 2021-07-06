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قطار التحرير يتواصل في "البيضاء" ..الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 4 مواقع جديدة

قواته تستمر في تقدمها باتجاه بقية مناطق مديرية الصومعة

دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران عن منطقة المسحر، وموقع برم، في جبهة الحازمية وموقعي الخزان، والمدرسة في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في اتجاه مناطق عقرامة الصغرى والكبرى، والضحاكي في مديرية الصومعة.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت خلال الساعات الماضية جبل الجماجم الاستراتيجي، وجبال شوكان، ومواقع وفاء، والسوس الشاردة، وقريتي المضاحي، وآل دومان، بالإضافة إلى مواقع "الشجرة، وشباعة".

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قطار التحرير يتواصل في "البيضاء" ..الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 4 مواقع جديدة
سبق

دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران عن منطقة المسحر، وموقع برم، في جبهة الحازمية وموقعي الخزان، والمدرسة في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في اتجاه مناطق عقرامة الصغرى والكبرى، والضحاكي في مديرية الصومعة.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت خلال الساعات الماضية جبل الجماجم الاستراتيجي، وجبال شوكان، ومواقع وفاء، والسوس الشاردة، وقريتي المضاحي، وآل دومان، بالإضافة إلى مواقع "الشجرة، وشباعة".

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
09:31 PM

قطار التحرير يتواصل في "البيضاء" ..الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 4 مواقع جديدة

قواته تستمر في تقدمها باتجاه بقية مناطق مديرية الصومعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,842

دحرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران عن منطقة المسحر، وموقع برم، في جبهة الحازمية وموقعي الخزان، والمدرسة في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في اتجاه مناطق عقرامة الصغرى والكبرى، والضحاكي في مديرية الصومعة.

وكانت قوات الجيش الوطني حررت خلال الساعات الماضية جبل الجماجم الاستراتيجي، وجبال شوكان، ومواقع وفاء، والسوس الشاردة، وقريتي المضاحي، وآل دومان، بالإضافة إلى مواقع "الشجرة، وشباعة".

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