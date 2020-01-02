"هواوي" تستعرض منتجاتها من الجيل الخامس الجديدة

خلال فعالية إعلامية حصرية نظّمتها الشركة في الرياض

استعرضت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة كلاً من راوتر HUAWEI 5G CPE وHUAWEI 5G Mobile WiFi Pro وHUAWEI 5G MobileWiFi، وذلك خلال فعالية إعلامية حصرية نظّمتها الشركة في مدينة الرياض، وحضرتها مجموعة كبيرة من الصحفيين ومشاهير التواصل الاجتماعي وعدد من المديرين التنفيذيين في الشركة. وحظي ضيوف الفعالية بفرصة مميّزة للتعرف على الأجهزة الثلاثة بشكل كامل، فضلاً عن تجريبها عملياً.

وبهذه المناسبة، قال السيد بيل يو نائب الرئيس في شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة: "أسهم التزام شركة هواوي بجهود البحث والتطوير منذ البداية في تعزيز آفاق التكنولوجيا والاتصال؛ إذ تتسم شركتنا بقدرتها على تحقيق الإنجازات وتطوير قطاع الجيل الخامس حتى في مراحله الأولية، حيث بدأنا في استكشاف آفاق تكنولوجيا الجيل الخامس والاستثمار فيها منذ عام 2009، وهذا ما يدفعنا إلى الترحيب بحقبة الجيل الخامس الجديدة ويجعلنا أكثر استعداداً لها. كما أنّنا ملتزمون بتطوير المنظومات الذكية في جميع القطاعات".

HUAWEI 5G CPE

يتسم راوتر HUAWEI 5G CPE بقدرته على تقديم تجربة فائقة بالاستفادة من شريحة Balong 5000 الخاصة بالشركة، والتي تُعتبر أولى شرائح الراوتر متعددة الأوضاع من الجيل الخامس في العالم؛ وبفضل قوتها، تجعل الجهاز أول راوتر قادر على دعم تطبيق الوضع المزودج للاتصال باستخدام شبكتي الجيل الرابع 4G والخامس 5G على نطاق تجاري. كما تُعتبر الشريحة الأولى من نوعها القادرة على الارتقاء بالأداء وصولاً إلى المعايير المرجعية في القطاع لتبلغ ذورة سرعات التنزيل عند 1.65 جيجابت في الثانية. وتُتيح ميزة الوضع المزدوج تثبيت الجهاز عند شبكة الجيل الرابع بشكل افتراضي، في حال لم تكن تغطية الجيل الخامس قوية بما يكفي.

ولضمان تلبية متطلبات المستهلكين من حيث إمكانية الوصول إلى الشبكة والاتصال بها، يستخدم جهاز HUAWEI 5G CPE سرعات تصل إلى 1.6 جيجابت في الثانية في الشبكات التجارية لدعم الاتصالات المرئية فائقة الوضوح والاستمتاع بالوسائط المتعددة. كما يتميز جهاز HUAWEI 5G CPE بتكنولوجيا مخصصة لقنوات الفيديو وتسريع الألعاب الإلكترونية، ما يعني بأنّه لا مساومة أبداً على جودة أداء مقاطع الفيديو، حتى عند تشغيل الوسائط بدقة عرض 8K، أو الاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي الغنية بالرسوم الحاسوبية.

HUAWEI 5G Mobile WiFi وHUAWEI 5G Mobile WiFi Pro:

تتميّز سلسلة راوترات HUAWEI 5G Mobile WiFi بقدرتها على تحويل إشارات شبكة الجيل الخامس 5G إلى إشارات ’واي فاي‘، وستكون كافة أجهزة الجيل الرابع 4G، بما فيها الهواتف والحواسيب اللوحية والشخصية، قادرة على الاستفادة من سرعات شبكة الجيل الخامس العالية ما دامت متصلة بشبكة الـ ’واي فاي‘.

ومن جانبه، يحتوي جهاز HUAWEI 5G Mobile WiFi Pro على بطارية ضخمة بسعة 8 آلاف ملل أمبير في الساعة. في حين تضمن مزايا الشحن السريع بسرعة 40 واط والإجراءات الـ 13 الوقائية لإعادة الشحن عملية شحن آمنة وسريعة. كما يدعم الجهاز خصائص الشحن السلكي واللاسلكي العكسي. وفي الوقت ذاته، يضم جهاز HUAWEI 5G Mobile WiFi بطارية بسعة 4 آلاف ملل أمبير في الساعة.

وعلاوة على ذلك، تتميّز سلسلة HUAWEI 5G Mobile WiFi بقدرتها على دعم مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة وعمليات البث المباشر بدقة 4Kعالية الوضوح، الأمر الذي يعتمد بشكل كبير على عرض نطاق الإرسال، الذي تفتقر سرعات تحميل الجيل الرابع 4G للقدرة على استيفاء متطلباته.

ويستطيع المستخدمون الاستمتاع ببث الفيديو بجودة 4K عالية الوضوح في أي مكان وزمان بمجرد حصولهم على سرعة تحميل تصل إلى 25 ميجابت في الثانية، ما يُتيح لهم جميعاً الفرصة لمشاركة اللحظات الهامة مع الأصدقاء والعائلة دون أي تقطع في الصورة، الأمر الذي يتيح إمكانية البث المباشر بجودة عالية في الهواء الطلق وبشكل يومي بين أوساط الصحفيين والمصورين وعشاق البث المباشر ومحبي طائرات الدرون.

يُشار إلى أن أجهزة HUAWEI 5G CPE وHUAWEI 5G Mobile WiFi Pro وHUAWEI 5G Mobile WiFi ستكون متوفرة للطلب المسبق اعتباراً من 29 ديسمبر، مع هدية خاصة عبارة عن بطاقة SIM من الجيل الخامس 5G صالحة لمدة شهر مع باقة غير محدودة من البيانات، وبطاقة لإعادة شحن جهاز ’سوني بلاي ستيشن‘؛ وذلك في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني، وغيرها من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.